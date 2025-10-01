Xbox Game Pass: Große Ankündigung geplant – Insider

Sensationelle News? Insider kündigt große Game Pass-Ankündigungen für den 1. Oktober an.

Ein Insider hat angedeutet, dass ihr euch heute, am 1. Oktober, auf bedeutende und positive Neuigkeiten rund um den Xbox Game Pass freuen dürft.

Microsoft soll laut diesen Hinweisen offizielle Ankündigungen vorbereiten, die direkt den Aboservice betreffen. Konkrete Details wurden noch nicht genannt, doch die Formulierung lässt auf weitreichende Veränderungen oder spektakuläre Neuzugänge schließen.

Der Xbox Game Pass hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Gaming-Abonnements entwickelt und umfasst sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler.

Immer wieder überrascht Microsoft mit hochkarätigen Day-One-Releases, exklusiven Partnerschaften oder Anpassungen bei den Abo-Optionen. Dass es sich bei den heutigen News um etwas Größeres handeln könnte, passt zu den aktuellen Diskussionen rund um den Service.

Ob neue Blockbuster-Spiele in das Angebot aufgenommen werden, ob es Änderungen an den Abostufen gibt oder ob Microsoft eine weitere Überraschung für die Community vorbereitet, bleibt vorerst offen.

  1. Nibelungen86 274660 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 01.10.2025 - 09:00 Uhr

    Alen Wake 2 kommt in den Gamepass 💚

    Dann spiele ich es noch mal durch, in schwer, habe ich irgendwie Bock drauf bekommen, für mich eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre.

  2. Robilein 1159690 XP Xboxdynasty Legend Gold | 01.10.2025 - 09:19 Uhr

    Na dann bin ich gespannt ob und was Microsoft da ankündigt. Auch nach acht Jahren rockt der Game Pass total. Auch 2025 ist ein starkes Game Pass Jahr💚💚💚

  3. RainbowF 31333 XP Bobby Car Bewunderer | 01.10.2025 - 09:20 Uhr

    Das xbox ally x kommt endlich in den MS Store und ist mit GPU 50% Reduziert? 😛

