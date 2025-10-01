Xbox Game Pass: Große Ankündigung geplant – Insider

Ein Insider hat angedeutet, dass ihr euch heute, am 1. Oktober, auf bedeutende und positive Neuigkeiten rund um den Xbox Game Pass freuen dürft.

Microsoft soll laut diesen Hinweisen offizielle Ankündigungen vorbereiten, die direkt den Aboservice betreffen. Konkrete Details wurden noch nicht genannt, doch die Formulierung lässt auf weitreichende Veränderungen oder spektakuläre Neuzugänge schließen.

Der Xbox Game Pass hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Gaming-Abonnements entwickelt und umfasst sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler.

Immer wieder überrascht Microsoft mit hochkarätigen Day-One-Releases, exklusiven Partnerschaften oder Anpassungen bei den Abo-Optionen. Dass es sich bei den heutigen News um etwas Größeres handeln könnte, passt zu den aktuellen Diskussionen rund um den Service.

Ob neue Blockbuster-Spiele in das Angebot aufgenommen werden, ob es Änderungen an den Abostufen gibt oder ob Microsoft eine weitere Überraschung für die Community vorbereitet, bleibt vorerst offen.