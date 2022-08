Xbox Game Pass: Gungrave G.O.R.E könnte im Abo erscheinen

Offenbar wird Gungrave G.O.R.E bei seiner Veröffentlichung am 22. November auch im Xbox- bzw. PC Game Pass spielbar sein.

In einem Xbox-Newsletter, der Spiele für den Game Pass bewirbt, ist der Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB zumindest für den Service auf Konsole, Cloud und PC gelistet.

Natürlich ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt. Sollte dies der Fall sein, wird Microsoft das zeitnah aufklären.

Gungrave G.O.R.E. might be coming to Game Pass on release, according to a promotional e-mail from Xbox.

The game is featured among a list of other Game Pass titles like High on Life and Pentiment in an e-mail headlined "check out these favorite games on Xbox Game Pass Ultimate." pic.twitter.com/Y9rLDyPk5w

— MauroNL (@MauroNL3) August 29, 2022