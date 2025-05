Xbox Game Pass: Heißer Höllenritt und mehr feurige Highlights bald im Abo

Der Xbox Game Pass startet mit ordentlich Tempo und düsterer Energie in die zweite Maihälfte – allen voran mit dem mit Spannung erwarteten DOOM: The Dark Ages, das euch ab dem 15. Mai in ein gnadenloses, mittelalterliches Höllenszenario entführt.

Der neuste Ableger der legendären Shooter-Reihe setzt auf rohe Gewalt, ikonisches Gunplay und eine neue erzählerische Tiefe, die den Slayer in ein finsteres Zeitalter zurückwirft. Ob am PC, auf Konsole oder via Cloud – der Kampf gegen das Böse kennt keine Grenzen.

Doch der Game Pass hat noch mehr zu bieten: Bereits am 13. Mai kehrt mit Warhammer: Vermintide 2 ein echter Koop-Favorit zurück ins Abo. In düsteren Fantasy-Kulissen stürzt ihr euch gemeinsam mit Freunden in brutale Nahkampfgefechte gegen Horden an Feinden – ein idealer Titel für alle, die taktisches Teamplay mit brachialer Action kombinieren wollen.

Den Abschluss der Woche macht am 16. Mai das charmant-skurrile Kulebra and the Souls of Limbo. In diesem stilistisch ungewöhnlichen Indie-Spiel begleitet ihr eine Schlange auf ihrer Reise durch eine geheimnisvolle Zwischenwelt. Eine nachdenkliche, kreative Erfahrung, die zeigt, wie vielseitig das Game-Pass-Angebot ist.

Doch nicht nur die Hölle wird richtig heiß, sondern auch der Firefighting Simulator: The Squad! Hier erlebt ihr hautnah, was es heißt, als Feuerwehrteam Leben zu retten und Brände zu bekämpfen.

Ihr übernehmt die Rolle professioneller Einsatzkräfte, koordiniert Ausrüstung, löscht Flammen und arbeitet im Team – allein oder im Koop. Die Mischung aus Simulation und Action bringt authentische Spannung auf Konsole, PC und via Cloud.

Ebenfalls ab dem 20. Mai verfügbar ist Police Simulator: Patrol Officers, in dem ihr als Streifenpolizisten in einer fiktiven US-Stadt unterwegs seid. Ihr sorgt für Ordnung, kontrolliert Verkehr, bearbeitet Einsätze und erlebt einen abwechslungsreichen Polizeialltag mit zunehmender Verantwortung. Taktisches Vorgehen, Entscheidungen mit Konsequenzen und ein realistisches Setting machen diesen Titel besonders reizvoll für Fans von Simulationsspielen.

Dazu ist bekannt, dass auch der Spray Simulator am 29. Mai im Xbox Game Pass die Welten bunter machen wird.

In Spray Simulator dreht sich alles um kreativen Selbstausdruck durch Street Art. Mit realistisch simulierten Spraydosen, detaillierten Umgebungen und einem freien Editor könnt ihr Wände, Brücken oder urbane Hinterhöfe in eure persönliche Leinwand verwandeln. Ob ihr einfach nur entspannt sprayen oder gezielt Herausforderungen absolvieren wollt – der Titel bietet beides. Ein ungewöhnlicher, aber kreativer Kontrast zum restlichen Line-up.

Für euch bedeutet das: Der Xbox Game Pass bleibt seiner Linie treu und bietet weiterhin maximale Vielfalt. Egal, ob Dämonenjäger, Fantasy-Krieger, Indie-Entdecker oder Einsatzkraft – im Mai findet jeder etwas, das ihn in den Bann zieht.

Von der Hölle bis zur Sprühdose, was ist für euch dabei?