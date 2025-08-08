Xbox Game Pass: Heretic + Hexen ab sofort im Abo

Falls ihr es verpasst haben solltet: Im gestrigen Begrüßungsstream zur QuakeCon kündigten Marty Stratton und Hugo Martin von id Software an, dass Heretic + Hexen jetzt erhältlich ist – im ultimativen Re-Release zweier Ego-Shooter, die das Genre entscheidend geprägt haben.
Xbox Game Pass – August
- 07. August 2025 – Heretic + Hexen
Ihr bekommt Folgendes:
- Die überarbeitete Version beider Originalspiele inkl. Erweiterungs-Pack
- Zwei neue Episoden aus dem Hause id Software & Nightdive Studios
- Verbesserte Leistung – bis zu 4K/120 FPS
- Deathmatches und Koop im Online-Crossplay und über lokalen geteilten Bildschirm¹
- Support von Mods (aus der Community) im Spiel²
- Vault-Abschnitt mit Concept Art und nicht verwendeten Sprites aus der Entwicklung der Originale
- Und vieles mehr!
Das Team gab außerdem bekannt, dass weltweit ein signifikantes Gameplay-Update des gefeierten DOOM: The Dark Ages erschienen ist.
Alle, die eines der oben genannten Spiele bereits besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade zum neuen kombinierten Spielepaket. Die zuvor erworbenen Versionen bleiben weiterhin zugänglich.
Heretic + Hexen ist für Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.
Hab ich schon wieder Lust drauf. Kann ich ja nicht spielen mit Gamepass Standard.