Xbox Game Pass: Heretic + Hexen ab sofort im Abo

Freut euch auf: Heretic + Hexen im Xbox Game Pass-Abonnement! Hier gibt es noch einmal alle Details zum Shadow-Drop der QuakeCon 2025.

Falls ihr es verpasst haben solltet: Im gestrigen Begrüßungsstream zur QuakeCon kündigten Marty Stratton und Hugo Martin von id Software an, dass Heretic + Hexen jetzt erhältlich ist – im ultimativen Re-Release zweier Ego-Shooter, die das Genre entscheidend geprägt haben.

Xbox Game Pass – August

07. August 2025 – Heretic + Hexen

Ihr bekommt Folgendes:

Die überarbeitete Version beider Originalspiele inkl. Erweiterungs-Pack

Zwei neue Episoden aus dem Hause id Software & Nightdive Studios

Verbesserte Leistung – bis zu 4K/120 FPS

Deathmatches und Koop im Online-Crossplay und über lokalen geteilten Bildschirm¹

Support von Mods (aus der Community) im Spiel²

Vault-Abschnitt mit Concept Art und nicht verwendeten Sprites aus der Entwicklung der Originale

Und vieles mehr!

Das Team gab außerdem bekannt, dass weltweit ein signifikantes Gameplay-Update des gefeierten DOOM: The Dark Ages erschienen ist.

Alle, die eines der oben genannten Spiele bereits besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade zum neuen kombinierten Spielepaket. Die zuvor erworbenen Versionen bleiben weiterhin zugänglich.

Heretic + Hexen ist für Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.