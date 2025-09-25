Xbox Game Pass: Heute gibt es zweimal Standard im Abo

Ab heute stehen euch mit Visions of Mana und Peppa Pig: World Adventures zwei neue Titel im Xbox Game Pass Standard-Abonnement zur Verfügung.
Beide Spiele sind ab dem 25. September 2025 spielbar und erweitern die Auswahl an beliebten Games für Cloud, PC und Xbox Series X|S.
Mit Visions of Mana erwartet euch ein atmosphärisches Rollenspiel voller Magie, beeindruckender Landschaften und packender Kämpfe, das besonders Fans von Fantasy-Welten begeistert. Gleichzeitig sorgt Peppa Pig: World Adventures für familienfreundlichen Spielspaß, bei dem ihr gemeinsam mit der beliebten Figur spannende Abenteuer erlebt und interaktive Geschichten entdeckt.
Der Xbox Game Pass Standard bietet euch die Möglichkeit, diese Spiele ohne zusätzliche Kosten zu testen und jederzeit in die actionreiche oder entspannte Spielwelt einzutauchen.
Für Gamer in Deutschland gehört der Xbox Game Pass zu den beliebtesten Abo-Services, da er regelmäßig neue Spiele-Highlights wie Visions of Mana und Peppa Pig: World Adventures ins Programm aufnimmt. Damit bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was aktuelle Gaming-Trends und die besten Spiele für PC und Konsole betrifft.
Xbox Game Pass – September 2025
- 25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Werdet ihr eines der Spiele ausprobieren?
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Peppa pig world sind wahrscheinlich einfache erfolge
Ja aber dann musst du im Anschluss Sekiro beenden um die Gamerehre wiederherzustellen:-P zumindest laut reddit 😂😅
Ja 🤣
…und wenn ich Sekiro schon vervollständigt habe?
Dann kannst du in Frieden peppa piggen xD
🤣🤣
Werd‘ ich mir sparen…
Alternativ geht dann auch dieses Blue Spiel mit dem Hund klar…😂🤣
Visions of Mana werde ich noch ausprobieren.
Einzige wäre Visions of Mana, aber das hab ich bereits als Disc daheim. Leider nicht beendet bisher. Irgendwie war irgendwann die Luft raus.. 😔
Mana wird geladen.
Muss unbedingt Visions of Mana mal durch spieen 🙂 ist nen mega game.
Hihi! Über Peppa wird sich meine Kleine freuen
Peppa Pupsnase ist nichts für mich. Aber auf Visions of Mana werde ich mal zwei Augen werfen