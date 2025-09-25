Xbox Game Pass: Heute gibt es zweimal Standard im Abo

Heute gibt es zwei neue Spiele im Xbox Game Pass Standard-Abonnement. Welche Spiele jetzt Standard sind, erfahrt ihr hier.

Ab heute stehen euch mit Visions of Mana und Peppa Pig: World Adventures zwei neue Titel im Xbox Game Pass Standard-Abonnement zur Verfügung.

Beide Spiele sind ab dem 25. September 2025 spielbar und erweitern die Auswahl an beliebten Games für Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Mit Visions of Mana erwartet euch ein atmosphärisches Rollenspiel voller Magie, beeindruckender Landschaften und packender Kämpfe, das besonders Fans von Fantasy-Welten begeistert. Gleichzeitig sorgt Peppa Pig: World Adventures für familienfreundlichen Spielspaß, bei dem ihr gemeinsam mit der beliebten Figur spannende Abenteuer erlebt und interaktive Geschichten entdeckt.

Der Xbox Game Pass Standard bietet euch die Möglichkeit, diese Spiele ohne zusätzliche Kosten zu testen und jederzeit in die actionreiche oder entspannte Spielwelt einzutauchen.

Für Gamer in Deutschland gehört der Xbox Game Pass zu den beliebtesten Abo-Services, da er regelmäßig neue Spiele-Highlights wie Visions of Mana und Peppa Pig: World Adventures ins Programm aufnimmt. Damit bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was aktuelle Gaming-Trends und die besten Spiele für PC und Konsole betrifft.

Xbox Game Pass – September 2025

25. September 2025 – Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

25. September 2025 – Visions of Mana (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Werdet ihr eines der Spiele ausprobieren?