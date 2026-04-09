Xbox Game Pass: Heutiger Zugang im Abo ist eine reine Achtbahnfahrt

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Diese Aufbau- und Management-Simulation erweitert das Xbox Game Pass-Angebot heute auf Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Mit dem heutigen Update im Katalog von Xbox Game Pass wird das Angebot um einen weiteren Titel erweitert. Im Laufe des Tages steht Planet Coaster 2 für Abonnenten von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass zur Verfügung.

Der Titel ist direkt über Cloud, Xbox Series X|S und PC spielbar und bringt das bekannte Aufbau- und Management-Erlebnis in einer erweiterten Form zurück. Ihr gestaltet dabei eigene Freizeitparks, plant Attraktionen und optimiert Abläufe, um Besucher langfristig zu begeistern.

Mit der Integration in den Game Pass erhalten ihr sofortigen Zugriff ohne zusätzliche Kosten im Abo-Modell. Damit wächst die Auswahl an verfügbaren Spielen im Dienst erneut um einen bekannten Genre-Vertreter, der auf kreatives Bauen und wirtschaftliche Planung setzt.

Schaut euch die lange Liste mit Spielen an, die ebenfalls im April im Xbox Game Pass landen werden.

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16 Kommentare Added

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  1. Mech77 99855 XP Posting Machine Level 4 | 09.04.2026 - 11:47 Uhr

    Sehr cool! Das 1er habe ich schon ohne Ende gesuchtet. Aber jetzt kriege ich das bald von meiner Frau zum Geburtstag auf Steam und da gibts die DLC’s dann öfters günstiger.

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