Xbox Game Pass: Hinweis deutet auf Rückkehr der Jahresmitgliedschaft hin

Ein neues Jahresabo für den Xbox Game Pass deutet sich bei Microsoft an.

Microsoft könnte für Xbox Game Pass Essential erneut ein Jahresabonnement einführen. Hinweise deuten auf ein neues Modell hin, das Spielern eine günstigere Langzeitmitgliedschaft ermöglichen würde.

Demnach soll ein neues Abo mit einer Laufzeit von zwölf Monaten für 79,99 US-Dollar angeboten werden, wie auf der Grafik unten (via Idle Sloth) zu sehen ist. Damit würde Microsoft erstmals seit längerer Zeit wieder eine jährliche Zahlungsoption für den Dienst bereitstellen.

Aktuell besteht das bestehende Modell aus zwei Laufzeiten. Ein Monat Xbox Game Pass Essential kostet derzeit 9,99 US-Dollar, während drei Monate für 24,99 US-Dollar erhältlich sind.

Sollte das Jahresabo zu diesem Preis erscheinen, würde sich im Vergleich zur monatlichen Zahlung über zwölf Monate hinweg ein günstigerer Gesamtpreis ergeben. Eine offizielle Ankündigung von Microsoft zum Xbox Game Pass steht bislang noch aus.

Microsoft maybe bring back a ‚yearly subscription‘ to Xbox Game Pass Essential at a discount New subscription model:

1 year for $79.99 Current subscription model:

1 month for $9.99

3 months for $24.99 pic.twitter.com/iba16N8aho — Idle Sloth (@IdleSloth84_) May 7, 2026