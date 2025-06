Xbox Game Pass: Hinweise auf geplante Preiserhöhung

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nach den erst vor kurzem durch Microsoft erhöhten Preisen für seine verschiedenen Xbox-Konsolen und First-Party-Spiele, deutet sich nun eine geplante Preiserhöhung für den Xbox Game Pass an.

So wurde von @RedPhx, dem Verantwortlichen für das Xbox Cloud Gaming-Verbesserungsprojekt Better xCloud, ein neu hinzugefügter Benachrichtigungstyp mit der Bezeichnung „SubscriptionPriceIncrease“ auf der xCloud Webseite entdeckt.

Die Benachrichtigung kann, ähnlich wie Benachrichtigungen zu verdienten Rewards-Punkten, freigeschalteten Erfolgen oder Freunden, die online kommen, via Pop-up an Spieler versendet werden, die in der Xbox Web-App Benachrichtigungen aktiviert haben.

Wann die Benachrichtigung zum Einsatz kommen soll und ob Microsoft möglicherweise plant, die Preise des Xbox Game Pass schon in naher Zukunft zu erhöhen, bleibt weiterhin unklar.