Xbox Game Pass: Hitman Trilogy im Januar 2022 im Abo verfügbar

Heute kündigte IO Interactive die Hitman Trilogy für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Epic Game Store und Steam an.

Die Hitman Trilogy vereint Hitman 1, Hitman 2 und Hitman 3 in einem einzigen Paket und macht es einfacher denn je, die ersten Schritte auf dem Weg zu Agent 47 zu machen.

Die Hitman Trilogy wird ab dem 20. Januar 2022 erhältlich und an diesem Tag auch ohne zusätzliche Kosten mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.