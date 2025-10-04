Xbox Game Pass: Hogwarts Legacy zaubert im Ultimate-Abo

Falls ihr es bei all dem Trubel um die Preiserhöhung des Xbox Game Pass verpasst habt, Hogwarts Legacy ist im Xbox Game Pass Ultimate enthalten und steht Spielern auf Cloud, PC und Konsole zur Verfügung.
Damit erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um eines der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre. Hogwarts Legacy bietet eine detailreiche Open-World-Erfahrung in der Zaubererwelt und ermöglicht es euch, die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei sowie die umliegenden Regionen frei zu erkunden.
Für alle, die Hogwarts Legacy bisher bislang nicht gespielt haben, ist dies die ideale Gelegenheit, das Abenteuer in der Welt von Harry Potter zu erleben. Xbox Game Pass Ultimate vereint große Titel wie Hogwarts Legacy, neue Day-One-Releases und den Zugriff auf eine ständig wachsende Spielebibliothek, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Core-Gamer anspricht. Das alles zu einem saftigen Preis von 26,99 €, was eine riesige Kündigungswelle ausgelöst haben könnte.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Aktuell keine Zeit, aber im Dezember/Jänner wird es gespielt.
Diese Nachricht wirkt unterwältigend wenn man sich die Kommentare anschaut.
Fühlt sich für die meisten wahrscheinlich wie ein Wermutstropfen an, zu den ganzen News der letzten Tage, zu mal Hogwarts jetzt auch schon 100 mal im Angebot war. Ich sag jetzt auch nicht, das es schon „gratis“ in PsPremium schon lange gibt, ich habs Wochen vorher mal im Angebot gekauft für paar piepen und dachte mir im nachhinein „uaaagh, Fuck“🤣
Ich meine sogar Ps Extra, nichtmal Premium
Man bekommt es halt mittlerweile fürn 10er.
Mittelmäßiges Spiel, anfangs spannend und mitreißend, nach 30 Stunden aber doch sehr langweilig. Habe ich nie beendet, das Spiel.
Das Spiel rettet das Ultimate Abo für mich auch nicht mehr.
Warum retten? Der Game Pass ist immer noch das mit Abstand stärkste Abo-Modell, was der Gamingmarkt zu bieten hat.
Diejenigen, die unzufrieden sind, sollen ruhig kündigen und sich ihre Spiele regulär kaufen.
Mal gucken wie viel Geld ihr hochgerechnet dann im Jahr ausgebt.
Hogwarts Legacy hatte ich mir damals bereits zum Release geholt.
Hab es später sogar noch zur Deluxe Variante aufgewertet weil richtig Spaß gemacht hat.
Wünsche allen viel Spaß die es jetzt für sich bedecken können. 🙂
Wow ein Spiel, das es seit Monaten neu für 10€ bis 15€ gibt. Verkauft man es nachdem man es gezockt hat, kann man es sogar für lau zocken.