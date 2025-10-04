Xbox Game Pass: Hogwarts Legacy zaubert im Ultimate-Abo

Falls ihr es bei all dem Trubel um die Preiserhöhung des Xbox Game Pass verpasst habt, Hogwarts Legacy ist im Xbox Game Pass Ultimate enthalten und steht Spielern auf Cloud, PC und Konsole zur Verfügung.

Damit erweitert Microsoft den Xbox Game Pass um eines der erfolgreichsten Rollenspiele der letzten Jahre. Hogwarts Legacy bietet eine detailreiche Open-World-Erfahrung in der Zaubererwelt und ermöglicht es euch, die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei sowie die umliegenden Regionen frei zu erkunden.

Für alle, die Hogwarts Legacy bisher bislang nicht gespielt haben, ist dies die ideale Gelegenheit, das Abenteuer in der Welt von Harry Potter zu erleben. Xbox Game Pass Ultimate vereint große Titel wie Hogwarts Legacy, neue Day-One-Releases und den Zugriff auf eine ständig wachsende Spielebibliothek, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Core-Gamer anspricht. Das alles zu einem saftigen Preis von 26,99 €, was eine riesige Kündigungswelle ausgelöst haben könnte.