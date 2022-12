Xbox Game Pass: Hot Wheels Unleashed Verföffentlichung kurzfristig verschoben

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die Veröffentlichung der Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition wurde kurzfristig verschoben.

Eigentlich sollte die Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition am 15. Dezember 2022 im Xbox Game Pass-Abonnement landen. Doch wie Microsoft Deutschland nun bekannt gegeben hat, verzögert sich die Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed im Xbox Game Pass-Abo.

Ein neuer Termin wurde bisher nicht genannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt.