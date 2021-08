Xbox Game Pass: I Am Fish schwimmt bald im Abo

Curve Digital und Bossa Studios kündigen an, dass „I Am Fish“ am 16. September auf Steam und im Xbox Game Pass erscheinen wird.

Die fischverrückten Leute von Curve Digital und Bossa Studios freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass I Am Fish am 16. September 2021 auf Steam, im Xbox Store und im Xbox Game Pass für Konsolen und PC erscheinen wird.

Im heutigen Launch-Trailer werdet ihr Zeuge der vielen Gefahren, denen ein Fisch begegnen kann, wenn er von seinen Freunden getrennt wird.

I Am Fish ist im gemeinsamen Universum von Surgeon Simulator und I Am Bread angesiedelt. Man muss kein Superhirn haben, um zu verstehen, dass Bossa Studios I Am Fish als eine „Fisch-aus-dem-Wasser“-Geschichte entwickelt hat, die dann an einige dunkle Orte führt und das Spielerlebnis mit einem ganz eigenen, für einen physikbasierten Action-Adventure-Plattformer perfekten Spiel mit der Steuerung innoviert.

Der Schein kann trügen, und das charmante Setting von I Am Fish kann den Unvorbereiteten mit seinen zahlreichen brutal fischigen Möglichkeiten, unsere vier Fischkumpels in ausgetrocknete Schalen ihres früheren Selbst zu verwandeln, täuschen. Die Spieler müssen sich ihren Weg durch die vielen Gefahren in Barnardshire … und darüber hinaus – schwimmen, fliegen, rollen und kauen!

„Wie viele andere Titel, an denen Bossa Studios gearbeitet hat, begann auch I Am Fish als Prototyp, der anfangs recht schwierig war, aber von den Leuten im Studio sehr gut aufgenommen wurde“, sagt Luke Williams, Lead Game Designer bei Bossa Studios. „Für das vollständige Spiel wussten wir, dass wir es sowohl mechanisch als auch thematisch über einen Fisch in einer Schüssel hinaus erweitern wollten. Ich denke, die Spieler werden Spaß daran haben, die prekären Situationen zu sehen, in die die Fische geraten!“

Die vier Flossentüftler müssen zahlreiche Gefahren meistern, z.B. Straßen überqueren, sich unauffällig durch einen Nachtclub bewegen, sich durch Abwasserkanäle voller Injektionsnadeln bewegen und hungrigen Wildtieren ausweichen.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, Gläser, Wischeimer auf Rädern und vieles mehr zu benutzen, um das Ziel zu erreichen.

I Am Fish wurde in Unity entwickelt und nutzt die volumetrische Beleuchtung der High Definition Render Pipeline (HDRP) von Unity. Auf dieser Render-Pipeline basiert auch die von Bossa Studios entwickelte Lösung für das Rendering von Wasser, die über alle Xbox-Generationen hinweg funktioniert und auf der Xbox Series X|S eine schnellere Leistung bietet.

I Am Fish wird am 16. September 2021 für £15.99, €19.99, $19.99 USD auf Windows PC und Xbox erscheinen. Steam-Nutzer können I Am Fish zu ihrer Wunschliste hinzufügen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Xbox Game Pass-Mitglieder können I Am Fish zum Start auf Xbox-Konsolen und PC spielen.