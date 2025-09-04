Xbox Game Pass: Indie-Abo-Highlight des Jahres – diese Spiele sind heute neu dabei

Eines der meistbegehrten Spiele des Jahres landet heute direkt zum Start im Xbox Game Pass-Abo!

Im September 2025 erwartet euch mit Hollow Knight: Silksong eines der meistbegehrten Spiele des Jahres direkt zum Start im Xbox Game Pass.

Ab heute steht euch das handgezeichnete Action-Adventure für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung. In Hollow Knight: Silksong übernehmt ihr die Rolle von Hornet, die sich in einer weitläufigen, von Seide und Gesang geprägten Welt neuen Herausforderungen stellt.

Anspruchsvolle Kämpfe, komplexe Bewegungsmechaniken und eine atmosphärische Spielwelt prägen das Spielerlebnis.

Am selben Tag erscheint mit Cataclismo ein weiteres neues Spiel im Xbox Game Pass, das exklusiv für PC verfügbar ist. In diesem Strategiespiel errichtet ihr Festungen, um euch gegen endlose Wellen von Gegnern zu verteidigen und Ressourcen zu verwalten. Mit Hollow Knight: Silksong und Cataclismo startet der Xbox Game Pass in einen Monat, der euch sowohl packende Action als auch strategische Tiefe bietet.

Xbox Game Pass – September 2025

04. September 2025 – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

04. September 2025 – Cataclismo (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch spielt heute auch Hollow Knight: Silksong?