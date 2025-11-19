Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile mit Assassin’s Creed und mehr

Neue In-Game-Vorteile für Ultimate-Mitglieder des Xbox Game Pass stehen bereit – Xbox Game Pass erweitert Bonusangebot mit zwei frischen Vorteilspaketen!

Der Xbox Game Pass ergänzt sein Vorteilsprogramm um zwei neue In-Game-Bundles, die ab sofort für Spieler auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind. Mitglieder erhalten Zugriff auf kosmetische Inhalte, die das Spielerlebnis optisch erweitern und zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten.

Mit dem Assemble Bundle für The First Descendant steht ein farbenfrohes Paket für Cloud und Xbox Series X|S bereit. Spieler können ihre Ausrüstung mit neuen Waffenskins, auffälligen Descendant-Lackierungen, dynamischen Sprays und einem stilvollen Rückenaufsatz anpassen. Ergänzend kommen Make-up-Optionen hinzu, die den eigenen Stil im Gefecht noch deutlicher hervorheben.

Für Assassin’s Creed Mirage erscheint das Guardian Pack für Cloud, Konsole und PC. Das Paket verleiht Spielern ein thematisch passendes Kostüm sowie einen Mount-Skin, inspiriert von den Geheimnissen der Ersten Zivilisation. Die Inhalte ermöglichen eine visuelle Anpassung, die sich nahtlos in die Atmosphäre des Spiels einfügt und den Auftritt im historischen Setting erweitert.

  2. Robilein 1178890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 10:04 Uhr

    Danke für die Info. Das Guardian Pack für Assassin’s Creed Mirage hole ich mir gerne. Perfekt da ich den DLC angehen möchte🙂

    0
    • KeKsBrei 63750 XP Romper Stomper | 19.11.2025 - 12:30 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Das guardian Pack habe ich auch mitgenommen. Habe gestern mit dem kostenlosen DLC angefangen und kann immer noch nicht glauben das es for free ist… fühlt sich cool an wieder in mirage zurück zusein.

      0
      • Robilein 1178890 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.11.2025 - 12:46 Uhr
        Antwort auf KeKsBrei

        Oh ja, bin gerade auch voll drin und es ist so toll wieder zurück zu sein. Die Grafik, die neue Location, der Soundtrack. Dazu eine bisher recht spannende Story, und das sogar kostenlos. Bin begeistert. Gerne mehr solcher kostenlosen Inhalte🤣🤣🤣

        1
  3. Dr Gnifzenroe 262025 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.11.2025 - 10:16 Uhr

    Das Guardian Pack für AC Mirage werde ich nur mal laden. Danke für den Hinweis.

    0
  5. Vayne1986 19295 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 19.11.2025 - 10:42 Uhr

    Das Wächter Paket zu Assassin’s Creed Mirage habe ich auch gerade heruntergeladen. Danke für die Info. 👍🏻

    0
  8. wussii 47950 XP Hooligan Bezwinger | 19.11.2025 - 12:10 Uhr

    Sehr cool…falls jemand damit nichts anzufangen hat, ich würde mich einem Key annehmen 🤪

    0

