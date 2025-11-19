Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile mit Assassin’s Creed und mehr

Der Xbox Game Pass ergänzt sein Vorteilsprogramm um zwei neue In-Game-Bundles, die ab sofort für Spieler auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind. Mitglieder erhalten Zugriff auf kosmetische Inhalte, die das Spielerlebnis optisch erweitern und zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten.
Mit dem Assemble Bundle für The First Descendant steht ein farbenfrohes Paket für Cloud und Xbox Series X|S bereit. Spieler können ihre Ausrüstung mit neuen Waffenskins, auffälligen Descendant-Lackierungen, dynamischen Sprays und einem stilvollen Rückenaufsatz anpassen. Ergänzend kommen Make-up-Optionen hinzu, die den eigenen Stil im Gefecht noch deutlicher hervorheben.
Für Assassin’s Creed Mirage erscheint das Guardian Pack für Cloud, Konsole und PC. Das Paket verleiht Spielern ein thematisch passendes Kostüm sowie einen Mount-Skin, inspiriert von den Geheimnissen der Ersten Zivilisation. Die Inhalte ermöglichen eine visuelle Anpassung, die sich nahtlos in die Atmosphäre des Spiels einfügt und den Auftritt im historischen Setting erweitert.
Das Assassins Creed Pack lade ich mir auf jeden Fall herunter.
Danke für die Info. Das Guardian Pack für Assassin’s Creed Mirage hole ich mir gerne. Perfekt da ich den DLC angehen möchte🙂
Das guardian Pack habe ich auch mitgenommen. Habe gestern mit dem kostenlosen DLC angefangen und kann immer noch nicht glauben das es for free ist… fühlt sich cool an wieder in mirage zurück zusein.
Oh ja, bin gerade auch voll drin und es ist so toll wieder zurück zu sein. Die Grafik, die neue Location, der Soundtrack. Dazu eine bisher recht spannende Story, und das sogar kostenlos. Bin begeistert. Gerne mehr solcher kostenlosen Inhalte🤣🤣🤣
Das Guardian Pack für AC Mirage werde ich nur mal laden. Danke für den Hinweis.
Skins bieten keinen Vorteil 😉
Streng genommen schon. Den Vorteil, mehr Auswahl beim Look zu haben.😅
Das Wächter Paket zu Assassin’s Creed Mirage habe ich auch gerade heruntergeladen. Danke für die Info. 👍🏻
WOW , mal etwas für Assassin’s Creed. Da sage ich dich Danke
Ich dachte das AC Update ist für alle kostenlos nicht nur für Ultimate User ?
Ist wirklich nur cosmetic. Der Story DLC ist für alle kostenlos verfügbar.
Das hatte ich auch so in Erinnerung
Sehr cool…falls jemand damit nichts anzufangen hat, ich würde mich einem Key annehmen 🤪
Ja kann man mitnehmen