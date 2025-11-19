Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile mit Assassin’s Creed und mehr

Neue In-Game-Vorteile für Ultimate-Mitglieder des Xbox Game Pass stehen bereit – Xbox Game Pass erweitert Bonusangebot mit zwei frischen Vorteilspaketen!

Der Xbox Game Pass ergänzt sein Vorteilsprogramm um zwei neue In-Game-Bundles, die ab sofort für Spieler auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind. Mitglieder erhalten Zugriff auf kosmetische Inhalte, die das Spielerlebnis optisch erweitern und zusätzliche Individualisierungsmöglichkeiten bieten.

Mit dem Assemble Bundle für The First Descendant steht ein farbenfrohes Paket für Cloud und Xbox Series X|S bereit. Spieler können ihre Ausrüstung mit neuen Waffenskins, auffälligen Descendant-Lackierungen, dynamischen Sprays und einem stilvollen Rückenaufsatz anpassen. Ergänzend kommen Make-up-Optionen hinzu, die den eigenen Stil im Gefecht noch deutlicher hervorheben.

Für Assassin’s Creed Mirage erscheint das Guardian Pack für Cloud, Konsole und PC. Das Paket verleiht Spielern ein thematisch passendes Kostüm sowie einen Mount-Skin, inspiriert von den Geheimnissen der Ersten Zivilisation. Die Inhalte ermöglichen eine visuelle Anpassung, die sich nahtlos in die Atmosphäre des Spiels einfügt und den Auftritt im historischen Setting erweitert.