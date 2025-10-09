Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile mit Call of Duty Game Pass Pack 4 und mehr

Microsoft hat die neuesten In-Game-Vorteile für Xbox Game Pass-Mitglieder bekannt gegeben. Ab sofort können Spieler in Valorant und bald auch in Call of Duty: Warzone exklusive Inhalte freischalten.

Im Taktik-Shooter Valorant steht ab sofort der neue Agent Veto zur Verfügung. Der aus dem Senegal stammende Sentinel nutzt seine einzigartige Radivore-Mutation, um gegnerische Fähigkeiten zu blockieren und das Schlachtfeld zu kontrollieren. Game Pass-Mitglieder auf PC und Konsole können Veto direkt spielen.

Ab dem 15. Oktober folgt das Game Pass Pack 4 für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6. Das kostenlose Bundle umfasst Operator-Skins, Waffen-Blaupausen, Emotes, Waffen-Charms und weitere kosmetische Items, die in beiden Spielen genutzt werden können.

Diese Vorteile stehen allen Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung.