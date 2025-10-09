Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile mit Call of Duty Game Pass Pack 4 und mehr

Microsoft hat die neuesten In-Game-Vorteile für Xbox Game Pass-Mitglieder bekannt gegeben. Ab sofort können Spieler in Valorant und bald auch in Call of Duty: Warzone exklusive Inhalte freischalten.
Im Taktik-Shooter Valorant steht ab sofort der neue Agent Veto zur Verfügung. Der aus dem Senegal stammende Sentinel nutzt seine einzigartige Radivore-Mutation, um gegnerische Fähigkeiten zu blockieren und das Schlachtfeld zu kontrollieren. Game Pass-Mitglieder auf PC und Konsole können Veto direkt spielen.
Ab dem 15. Oktober folgt das Game Pass Pack 4 für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6. Das kostenlose Bundle umfasst Operator-Skins, Waffen-Blaupausen, Emotes, Waffen-Charms und weitere kosmetische Items, die in beiden Spielen genutzt werden können.
Diese Vorteile stehen allen Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung.
Werde mal wieder BO6 anwerfen und die Skins mitnehmen.
Die Gifts sind vielleicht ganz in Ordnung für die, die das spielen.
Für mich allerdings uninteressant. Bei den SoT Zeugs hab ich hingegen immer zugeschlagen. Da geht immer mal wieder ne Runde.