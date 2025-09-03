Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile und Ultimate Perks enthüllt

Im September erwarten euch wieder spannende In-Game-Vorteile und Perks im Rahmen eurer Xbox Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Mitgliedschaft. Diese Inhalte erweitern euer Spielerlebnis mit exklusiven Items, kosmetischen Upgrades und spielerischen Vorteilen.
Ab sofort könnt ihr im Rennspiel Asphalt Legends Unite ein monatliches Geschenkpaket freischalten – verfügbar auf Cloud, Konsole und PC. Dieses Paket enthält unter anderem den Acura NSX GT3 Evo, zehn Kartenpakete und satte 500.000 Credits, mit denen ihr eure Sammlung ausbauen und auf der Strecke dominieren könnt.
Ab dem 11. September steht euch im Multiplayer-Shooter The Finals ein Willkommenspaket zur Verfügung. Es enthält das Stryker Grid Set mit vollständigem Outfit, drei Waffen-Skins, einem Charm sowie einem 25 % XP-Boost für Matches. Zusätzlich erhaltet ihr 500 Multibucks – ein starker Einstieg für alle, die sich in die Arena wagen.
Bereits seit dem 2. September könnt ihr euch im Klassiker Skate 3 das Unlock-Bundle sichern. Dieses Perk-Paket schaltet zusätzliche Inhalte frei und bringt frischen Schwung in eure Skate-Erfahrung.
In-Game-Vorteile
- Jetzt verfügbar – Asphalt Legends Unite: Monatliches Geschenkpaket (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. September – The Finals: Willkommenspaket (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Xbox Game Pass Ultimate-Perks
- 2. September – Skate 3: Das Unlock-Bundle
Ist leider nichts für mich dabei.
Finde ich ne miese Nummer, Pay2Win über Umwege durch den Pass.
Nichts über kosmetische Dinge, das kann ja jeder selbst entscheiden aber sobald Ingamewährung und XP Boosts im Spiel ist es ein unfairer Vorteil. Da biegt Microsoft in eine ganz falsche Ecke ab.
MS ist schon in viele falsche Ecken gebrettert.
Da ist sowas nicht Mal ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Also diese Vorteile könnte sich MS gerne sparen, sind meist immer die gleichen Sachen drinnen, die sicherlich die Meisten Nutzer eh nicht interessiert. Klar, der ein oder andere freut sich sicher, aber da wäre das bisschen Geld was dafür drauf geht an anderer Stelle besser investiert.
Werd den perk von skate mitnehmen 😅✌🏻 danke für die Info