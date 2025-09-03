Xbox Game Pass: Ingame-Vorteile und Ultimate Perks enthüllt

Exklusive Extras für Mitglieder: Neue In-Game-Vorteile und Perks im Xbox Game Pass Ultimate!

Im September erwarten euch wieder spannende In-Game-Vorteile und Perks im Rahmen eurer Xbox Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Mitgliedschaft. Diese Inhalte erweitern euer Spielerlebnis mit exklusiven Items, kosmetischen Upgrades und spielerischen Vorteilen.

Ab sofort könnt ihr im Rennspiel Asphalt Legends Unite ein monatliches Geschenkpaket freischalten – verfügbar auf Cloud, Konsole und PC. Dieses Paket enthält unter anderem den Acura NSX GT3 Evo, zehn Kartenpakete und satte 500.000 Credits, mit denen ihr eure Sammlung ausbauen und auf der Strecke dominieren könnt.

Ab dem 11. September steht euch im Multiplayer-Shooter The Finals ein Willkommenspaket zur Verfügung. Es enthält das Stryker Grid Set mit vollständigem Outfit, drei Waffen-Skins, einem Charm sowie einem 25 % XP-Boost für Matches. Zusätzlich erhaltet ihr 500 Multibucks – ein starker Einstieg für alle, die sich in die Arena wagen.

Bereits seit dem 2. September könnt ihr euch im Klassiker Skate 3 das Unlock-Bundle sichern. Dieses Perk-Paket schaltet zusätzliche Inhalte frei und bringt frischen Schwung in eure Skate-Erfahrung.

In-Game-Vorteile

Jetzt verfügbar – Asphalt Legends Unite: Monatliches Geschenkpaket (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 11. September – The Finals: Willkommenspaket (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate-Perks

Was für euch dabei?