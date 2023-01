Xbox Game Pass: Inkulinati-Entwickler sieht Win-Win-Situation

Im Interview mit TrueAchievments zeigt sich Inkulinati Producer Ryszard Kieltyka zuversichtlich über den Nutzen von Abo-Diensten wie den Xbox Game Pass.

Inkulinati ist ein mittelalterliches, tintenbasiertes Strategiespiel, es wird von Yaza Games am 31. Januar im Steam Early Access und in der Xbox Game Preview von Microsoft erscheinen. Außerdem wird es vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein.

Wie Ryszard Kieltyka berichtete, kam Xbox nach der Veröffentlichung der Demo-Version auf Yaza Games zu und bekundete Interesse daran, das außergewöhnliche Spiel in den Xbox Game Pass zu bringen. Er zeigte sich auch begeistert über den Umgang auf Augenhöhe.

„Der gesamte Prozess verlief sehr reibungslos und schmerzlos. Und ich weiß, dass das was ich als nächstes sage, vielleicht kitschig klingen mag, aber von Anfang an konnten wir feststellen, dass das gesamte Xbox-Team einfach eine Leidenschaft für Spiele hat“, führte Kieltyka über die Partnerschaft zwischen Yaza Games und Microsoft aus. „An der Art und Weise, wie sie geredet und gehandelt haben, haben wir gesehen, dass sie sich um ihre Fanbase kümmern und auch auf der Entwicklerseite war die Zusammenarbeit mit ihnen fantastisch. Wie unsere Partnerschaft zustande kam… wir hatten das Glück, dass Xbox unsere Demo und die Vision für das Spiel mochte. Sie haben es ausprobiert, fanden es gut und haben uns gesagt, dass sie Inkulinati für die Game Pass Spieler anbieten wollen. Da war es schwer, nein zu sagen!“

Auch in der Entwicklung wuchs das Team durch die Entscheidung über sich hinaus.

Kieltyka ergänzte: „Besonders erwähnenswert ist das Vertrauen, das Xbox uns entgegengebracht hat. Ehrlich gesagt waren wir erstaunt, dass das Xbox Team uns von Anfang an als gleichberechtigte Partner behandelte und uns zutraute, dass wir in der Lage sind, das Spiel abzuliefern, obwohl es unser erster Titel ist und wir noch nicht viel Erfahrung als Entwickler haben. Das war ein enormer Boost für die Moral des Teams – es fühlte sich so an, als könnten wir plötzlich in eine viel größere Liga aufsteigen. Also haben wir beschlossen, darauf aufzubauen und ein größeres und fortschrittlicheres Spiel zu entwickeln, als ursprünglich geplant.“

Inkulinati startet am 31. Januar im Early Access für PC und Xbox. Das Spiel könnt ihr dann vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass-Abonnement spielen.