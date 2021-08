Xbox Game Pass: Into the Pit erscheint im Oktober im Abo

Alle Xbox Game Pass-Abonnenten können sich im Oktober 2021 auf Into the Pit freuen, ein rasanter Retro-Shooter voller Action!

Mit Into the Pit erscheint ein rasantes Retro-FPS-Roguelite-Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement! Als Mitglied einer Familie von überlieferungsjagenden Mystikern werdet ihr in ein verfluchtes Dorf gerufen, angezogen von Gerüchten über ein dämonisches Portal. Dunkle Magie hat das Dorf überwältigt. Es liegt an euch, die Überlebenden zu retten, eure Kräfte zu erweitern und euch auf den Weg in die Unterwelt zu machen.

Into the Pit erscheint am 19. Oktober 2021 und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass Abo für Xbox und PC enthalten sein.