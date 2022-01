Xbox Game Pass: Ist kein Ersatz für den Kauf von Spielen sagt Microsoft

Das Angebot des Xbox Game Pass ersetzt nicht den Kauf von Spielen. Zudem sei der Einzelhandel nach wie vor stark und befinde sich im Wachstum. Das sagte Phil Spencer jetzt im Interview mit der New York Times.

Spencer sagte auch, dass man für die Kunden sicherstellen müsse, dass sie die Wahl zwischen Abonnements und Verkäufen habe. Zwar wächst das Game Pass Abonnement schnell, doch das sei auf die Neuheit der Dienstleistung zurückzuführen. Der Verkauf von physischen Datenträgern sei immer noch höher.

Die Cloud hält Spencer weiter für entscheidend und blickt auf Netflix, Amazon und Google, die allesamt auch in dem Bereich tätig sind. Doch allein die Technik reicht nicht. Man benötige auch Inhalte und eine Community.

„Ich denke, die Cloud ist entscheidend. Und Netflix hat eindeutig eine Cloud. Amazon hat eine Cloud. Google hat eine echte Cloud-Fähigkeit.“

„Aber ohne Inhalte, Community und Cloud, denke ich, dass der Einstieg in das Gaming-Geschäft – und das sieht man an dem, was Netflix tut. Ich denke, es ist klug, was sie tun. Sie kaufen einige Studios. Sie lernen etwas über den kreativen Prozess der interaktiven Unterhaltung. Und ich denke, es ist ein sehr kluger Weg für sie, in diesen Bereich einzusteigen. Wir haben erst vor vielen, vielen Jahren damit angefangen.“