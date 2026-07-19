Xbox Game Pass: Jason Schreier: Xbox-Studios sollen Game Pass intern kritisch sehen

Jason Schreier hat im Triple Click Podcast (weiter unten) über die Stimmung innerhalb der Xbox Game Studios gesprochen und dabei behauptet, dass der Xbox Game Pass intern deutlich kritischer gesehen werde, als bislang bekannt ist.
Offizielle Aussagen oder Bestätigungen von Microsoft gibt es dazu allerdings nicht.
Laut Schreier gebe es zahlreiche Verantwortliche auf Studioebene, die den Abo-Dienst als problematisch ansehen.
„Es gibt viele Leute in Führungspositionen innerhalb der Xbox-Studios, die den Game Pass absolut verabscheuen. Sie glauben, dass er den Wert ihrer Spiele zerstört hat. Sie glauben, dass er den Wert aller Spiele als Produkt verringert hat und der Spieleindustrie insgesamt geschadet hat.“
Schreier machte dabei deutlich, dass es sich um die Sichtweise dieser Studioleiter handele und nicht um eine offizielle Position von Xbox.
Day-One-Veröffentlichungen könnten laut Schreier verschwinden
Darüber hinaus äußerte Schreier eine persönliche Einschätzung zur Zukunft des Game Pass.
Seiner Meinung nach werde Microsoft den Dienst zwar weiterführen, langfristig könnten jedoch Day-One-Veröffentlichungen großer Eigenproduktionen wegfallen.
„Ich denke, sie werden den Dienst weiterführen, aber irgendwann werden sie die Day-One-Releases streichen, weil das keinen Sinn mehr ergibt.“
Dabei handelt es sich ausdrücklich um Spekulationen von Jason Schreier. Microsoft hat bislang keinerlei Pläne angekündigt, Day-One-Veröffentlichungen im Game Pass einzustellen.
Microsoft hält bislang an seiner Strategie fest
Aktuell verfolgt Xbox weiterhin die bekannte Strategie, zahlreiche First-Party-Spiele direkt zum Veröffentlichungsstart im Xbox Game Pass bereitzustellen. Erst kürzlich hatte die Unternehmensführung zudem betont, dass Game Pass weiterhin ein zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems bleibt.
Ob sich diese Strategie künftig verändert, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass Microsoft Day-One-Releases abschaffen oder den Game Pass grundlegend verändern möchte.
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich persönlich könnte der Gamepass auch komplett weg. Es kommen soviele Games ich komm eh schon nicht mehr hinterher. Dann ist gefühlt sowieso jede Woche ein anderer Grund für einen Sale und 2-3 Woche nach einen Release beginnt schon der Preisverfall so dass man ein Game auch gleich kaufen kann oder eben ein paar Wochen wartet. 🤷♂️😅
Von dem Fortniteschmutz, die Perks und EA Play fang ich gar nicht erst an auch die haben für mich auch 0 Mehrwert.
Der Game Pass ist an sich klasse, aber es ist einfach ein Überangebot, wie du schon sagst. Die Masse die man bekommt, auch an super Games, ist enorm hoch… da kommt man nicht hinterher. Bin daher auch eher zerrissen..
hat denn jemand jemals behauptet dass man alles konsumieren muss, was der Game Pass bietet ?
Das breite Angebot ist doch nur der Spiegel der breit gefächerten Interessen der Gaming Community.. und dazu zähl ich den Hardcore Gamer wie auch diejenigen, die mal alle paar Tage sich ne kurze Zeit an die Konsole setzen und ein wenig casual unterwegs sind..
als ob jemand alles bei irgendeinem Streamingdienst mal angeschaut hätte ^^
Und dann in Zukunft alles schön digital Neu für 80€ oder eben dann im Sale für 40€-50€ kaufen 😉…
Schöne tolle Zukunft
Klingt doch super, genau das wollen die Spieler 🤪👍.
Ich sehe Jason Schreier intern kritisch.
Ich auch
Dann brauche ich auch keinen Gamepass mehr, besonders wenn dann nur noch alles digital seien sollte.
Der Game Pass ist mit einer der Besten Angebote die ich persönlich fürs Gaming kenne . Doch Schreier irgendwie immer was auszusetzen an Xbox .
ich wünsche mir immer, dass die finanzleute die developer in ruhe lassen – in diesem fall wünsche ich es mir umgekehrt. wir reden hier über einen service mit schwarzen zahlen, 30 millionen abonnenten und 5 mio umsatz im jahr. ich wette, keiner dieser devs hat irgendwelche daten, um seine theorien zu belegen.
5 milliarden umsatz natürlich
Ich sehe das, was viele hier schreiben, anders und ähnlich, wie es @xootoo schreibt: früher gab es Videotheken, wo man sich Games ausleihen konnte und wen einem das Game gefiel, kaufte man es sich.
So mache ich das mit dem GP auch. Klar sind auch Games dabei, die man mal im GP zockt und dann nicht kauft – aber man hat ja auch nicht jeden Film und jedes Game gekauft, welchen/welches man sich damals in der Videothek ausleihte. Dennoch ging durchs ausleihen Geld an an die Filmfirmen/Publisher/Entwickler – ist im GP nicht anders.
Der Schreier schreit also mal wieder zu viel, wenn der Tag lang ist… Meistens kommt da erfahrungsgemäße nur Quatsch dabei raus – sollte auch hier mal endlich ankommen ^^ Hat MAS bisher offizielle was dazu gesagt? Nein ^^ Außerdem steht im Artikel: „Dabei handelt es sich ausdrücklich um Spekulationen von Jason Schreier. Microsoft hat bislang keinerlei Pläne angekündigt, Day-One-Veröffentlichungen im Game Pass einzustellen.“ Insofern hat sich die Diskussion dann ohnehin erledigt ^^
Die Day One-Strategie bei AAA-Titeln war und ist Mumpitz erster Güte.
Hab noch ein weilchen GPU.
Also ich feier den GP total.
Ich würde mir nur wünschen, dass man diesen bisschen personalisieren könnte.
Ich fände es auch mega cool, wenn man da so ein Eierlegendeswollmilchsau Essential Abo fürs gaming (generell) machen könnte.
Also mit Rabatt auf Spotify oder Discord Nitro.
Das wäre gerade für ältere Gamer glaube ich ein super Argument.
Für Gamer top aber ich finde auch ,das es den wert von spielen verwässert und einfach das überangebot.