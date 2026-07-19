Xbox Game Pass: Jason Schreier: Xbox-Studios sollen Game Pass intern kritisch sehen

„Game Pass zerstört den Wert von Spielen“ – Jason Schreier berichtet über Kritik innerhalb von Xbox.

Jason Schreier hat im Triple Click Podcast (weiter unten) über die Stimmung innerhalb der Xbox Game Studios gesprochen und dabei behauptet, dass der Xbox Game Pass intern deutlich kritischer gesehen werde, als bislang bekannt ist.

Offizielle Aussagen oder Bestätigungen von Microsoft gibt es dazu allerdings nicht.

Laut Schreier gebe es zahlreiche Verantwortliche auf Studioebene, die den Abo-Dienst als problematisch ansehen.

„Es gibt viele Leute in Führungspositionen innerhalb der Xbox-Studios, die den Game Pass absolut verabscheuen. Sie glauben, dass er den Wert ihrer Spiele zerstört hat. Sie glauben, dass er den Wert aller Spiele als Produkt verringert hat und der Spieleindustrie insgesamt geschadet hat.“

Schreier machte dabei deutlich, dass es sich um die Sichtweise dieser Studioleiter handele und nicht um eine offizielle Position von Xbox.

Day-One-Veröffentlichungen könnten laut Schreier verschwinden

Darüber hinaus äußerte Schreier eine persönliche Einschätzung zur Zukunft des Game Pass.

Seiner Meinung nach werde Microsoft den Dienst zwar weiterführen, langfristig könnten jedoch Day-One-Veröffentlichungen großer Eigenproduktionen wegfallen.

„Ich denke, sie werden den Dienst weiterführen, aber irgendwann werden sie die Day-One-Releases streichen, weil das keinen Sinn mehr ergibt.“

Dabei handelt es sich ausdrücklich um Spekulationen von Jason Schreier. Microsoft hat bislang keinerlei Pläne angekündigt, Day-One-Veröffentlichungen im Game Pass einzustellen.

Microsoft hält bislang an seiner Strategie fest

Aktuell verfolgt Xbox weiterhin die bekannte Strategie, zahlreiche First-Party-Spiele direkt zum Veröffentlichungsstart im Xbox Game Pass bereitzustellen. Erst kürzlich hatte die Unternehmensführung zudem betont, dass Game Pass weiterhin ein zentraler Bestandteil des Xbox-Ökosystems bleibt.

Ob sich diese Strategie künftig verändert, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass Microsoft Day-One-Releases abschaffen oder den Game Pass grundlegend verändern möchte.