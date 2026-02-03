Xbox Game Pass: JRPG‑Geschichte ab heute neu im Abo

Ab heute neu im Xbox Game Pass: Final Fantasy II – für alle von euch, die Lust auf ein Stück JRPG‑Geschichte haben, gibt es heute frischen Nachschub im Abo.
Final Fantasy II ist ab dem 3. Februar 2026 im Xbox Game Pass verfügbar und bringt einen echten Serienklassiker auf moderne Plattformen.
- Verfügbar ab heute: 3. Februar 2026
- Plattformen: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- Abo: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Mit der typischen frühen Final‑Fantasy‑Atmosphäre bietet der Titel eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe. Perfekt für alle unter euch, die die Serie komplett erleben oder einfach nostalgisch eintauchen wollen.
Ea gibt noch einen Shadowdrop. Pirate Yakuza ist überraschend im Pass gelandet.
Wenn das kein Fehler war wäre das hammer. Liebäugle schon länger mit dem Spiel
Jo, ich auch. Hab’s auch vor der Arbeit schon runtergeladen. Ich glaub nicht, dass das ein Fehler ist.
Like a Dragon: Pirates of Yakuza in Hawaii ist echt abgefahren. Kann ich nur empfehlen.
Das werde ich diese Woche starten..auf das Spiel hab ich richtig bock. Das wird dann mein erstes Yakuza Spiel. 🤣🙌🏻
Das Spiel hat mir viel Spaß gemacht. Goro Majima ist aber auch echt ein cooler Typ.
Muss es mal testen. Ich hab absolut keine Ahnung was mich erwarten wird. 🤣🙌🏻😅
Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Spiel.
klingt super! Danke für den Tipp
Wird sicher gespielt 😅✌🏻 danke für die Info
Gerne!
Werde ich spielen, auch wenn mir das Levelsystem nicht gefällt.
Bin gespannt auf die heutige Game Pass Februar Ankündigung. 🙂
Bis zu 4x XP Boost regelt das, für solch alte Grind-Schinken ist das echt Pflicht mMn
Oh er zeigt mir Like a dragon pirat Yakuza in Hawaii im GamePass an…cool…Shadow drop oder Fehler
Dieses Pixel gematsche tue ich mir nicht mehr an, würde das auch nie auf irgendeiner Retro Konsole mehr Spiele.
Kann verstehen wenn man den Style nicht mag. Aber Sprites sind einfach um Welten besser gealtert als 3D Spiele aus PS1 / PS2 Zeiten
Da gebe ich dir auch Recht, aber playstation 1 oder 2 Spiele auf einem Emulator in 4K sieht dann doch schon bisschen besser aus.
So unterschiedlich sind Geschmäcker, ich würde die Sprites jeder Zeit vorziehen.
Hinzu kommt oft die grausige Steuerung der frühen Ära. Natürlich gibts da auch gut gealterte Spiele 🙂
Final Fantasy 2 werde ich erstmal nicht spielen, dafür aber Piraten Yakuza in Hawaii, sehr guter Titel für Anfang Februar, bin schon gespannt auf die anderen.
Bin noch am ersten Final Fantasy dran. Teil 2 werde ich auch spielen, denn das kenne ich noch nicht.
Der Teil wird noch ein wenig warten müssen 😅 hatte mit dem ersten angefangen ✌🏻
Das muss erstmal warten, ich habe schon genug zu tun😂
Das ist nicht so meins. Für mich ist es nichts.
Hab schon die ganze Pixel Remaster Collection. Aber trotzdem gut für Leute die Bock auf ein Oldschool JRPG haben.