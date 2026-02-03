Xbox Game Pass: JRPG‑Geschichte ab heute neu im Abo

24 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Dieses Spiel ist ab heute neu im Xbox Game Pass!

Ab heute neu im Xbox Game Pass: Final Fantasy II – für alle von euch, die Lust auf ein Stück JRPG‑Geschichte haben, gibt es heute frischen Nachschub im Abo.

Final Fantasy II ist ab dem 3. Februar 2026 im Xbox Game Pass verfügbar und bringt einen echten Serienklassiker auf moderne Plattformen.

  • Verfügbar ab heute: 3. Februar 2026
  • Plattformen: Cloud, PC, Xbox Series X|S
  • Abo: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit der typischen frühen Final‑Fantasy‑Atmosphäre bietet der Titel eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe. Perfekt für alle unter euch, die die Serie komplett erleben oder einfach nostalgisch eintauchen wollen.

  1. RappScallion 21280 XP Nasenbohrer Level 1 | 03.02.2026 - 06:03 Uhr

    Ea gibt noch einen Shadowdrop. Pirate Yakuza ist überraschend im Pass gelandet.

    4
  2. Vayne1986 32075 XP Bobby Car Bewunderer | 03.02.2026 - 06:05 Uhr

    Werde ich spielen, auch wenn mir das Levelsystem nicht gefällt.

    Bin gespannt auf die heutige Game Pass Februar Ankündigung. 🙂

    0
  3. SuddenDeath 1500 XP Beginner Level 1 | 03.02.2026 - 06:08 Uhr

    Oh er zeigt mir Like a dragon pirat Yakuza in Hawaii im GamePass an…cool…Shadow drop oder Fehler

    1
  4. scott75 108740 XP Master User | 03.02.2026 - 06:31 Uhr

    Dieses Pixel gematsche tue ich mir nicht mehr an, würde das auch nie auf irgendeiner Retro Konsole mehr Spiele.

    1
    • xXCickXx 120335 XP Man-at-Arms Bronze | 03.02.2026 - 06:35 Uhr
      Antwort auf scott75

      Kann verstehen wenn man den Style nicht mag. Aber Sprites sind einfach um Welten besser gealtert als 3D Spiele aus PS1 / PS2 Zeiten

      3
      • scott75 108740 XP Master User | 03.02.2026 - 06:47 Uhr
        Antwort auf xXCickXx

        Da gebe ich dir auch Recht, aber playstation 1 oder 2 Spiele auf einem Emulator in 4K sieht dann doch schon bisschen besser aus.

        0
        • xXCickXx 120335 XP Man-at-Arms Bronze | 03.02.2026 - 07:40 Uhr
          Antwort auf scott75

          So unterschiedlich sind Geschmäcker, ich würde die Sprites jeder Zeit vorziehen.
          Hinzu kommt oft die grausige Steuerung der frühen Ära. Natürlich gibts da auch gut gealterte Spiele 🙂

          0
  5. Katanameister 314860 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 06:36 Uhr

    Final Fantasy 2 werde ich erstmal nicht spielen, dafür aber Piraten Yakuza in Hawaii, sehr guter Titel für Anfang Februar, bin schon gespannt auf die anderen.

    1
  6. Dr Gnifzenroe 269505 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.02.2026 - 07:36 Uhr

    Bin noch am ersten Final Fantasy dran. Teil 2 werde ich auch spielen, denn das kenne ich noch nicht.

    1
  7. Rotten 98145 XP Posting Machine Level 4 | 03.02.2026 - 08:00 Uhr

    Der Teil wird noch ein wenig warten müssen 😅 hatte mit dem ersten angefangen ✌🏻

    1
  10. Devilsgift 127915 XP Man-at-Arms Onyx | 03.02.2026 - 09:51 Uhr

    Hab schon die ganze Pixel Remaster Collection. Aber trotzdem gut für Leute die Bock auf ein Oldschool JRPG haben.

    0

