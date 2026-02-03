Xbox Game Pass: JRPG‑Geschichte ab heute neu im Abo

Dieses Spiel ist ab heute neu im Xbox Game Pass!

Ab heute neu im Xbox Game Pass: Final Fantasy II – für alle von euch, die Lust auf ein Stück JRPG‑Geschichte haben, gibt es heute frischen Nachschub im Abo.

Final Fantasy II ist ab dem 3. Februar 2026 im Xbox Game Pass verfügbar und bringt einen echten Serienklassiker auf moderne Plattformen.

Verfügbar ab heute: 3. Februar 2026

Plattformen: Cloud, PC, Xbox Series X|S

Abo: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit der typischen frühen Final‑Fantasy‑Atmosphäre bietet der Titel eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe. Perfekt für alle unter euch, die die Serie komplett erleben oder einfach nostalgisch eintauchen wollen.