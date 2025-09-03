Xbox Game Pass: Kampf gegen die Götter wird Standard

Ab heute ist Nine Sols für Xbox Series X|S im Xbox Game Pass Standard enthalten.

Das handgezeichnete 2D-Action-Plattformspiel von Red Candle Games entführt euch in eine asiatisch inspirierte Fantasy-Welt, die einst von einer uralten außerirdischen Rasse beherrscht wurde. Ihr übernehmt die Rolle eines rachsüchtigen Helden, der sich aufmacht, die neun Sols – mächtige Herrscher dieses vergessenen Reiches – zu besiegen.

Das Gameplay von Nine Sols basiert auf einem Deflektionskampfsystem, das stark von Sekiro: Shadows Die Twice inspiriert ist. Ihr müsst präzise Angriffe abwehren, kontern und euch durch komplexe Level kämpfen, die sowohl Geschick als auch taktisches Denken erfordern.

Die Kombination aus tiefgründiger Lore, anspruchsvollem Kampf und atmosphärischem Design macht Nine Sols zu einem der spannendsten Indie-Titel im Game Pass-Lineup für September, oder?

Xbox Game Pass – September 2025

02. September 2025 – I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

03. September 2025 – Nine Sols (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard