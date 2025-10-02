Xbox Game Pass: Keine Call of Duty-Spiele für Premium-Abonnenten

Mit Xbox Game Pass Premium erhalten Spieler ab sofort Zugriff auf eine deutlich erweiterte Spielebibliothek.
Für 12,99 Euro im Monat stehen mehr als 200 Titel auf Xbox-Konsolen, PC und unterstützten Geräten zur Verfügung. Die Auswahl umfasst neue Highlights wie Diablo IV und Hogwarts Legacy sowie zeitlose Klassiker wie Minecraft, Forza Horizon 5 und Grand Theft Auto V.
Auch neue Xbox-Spiele werden innerhalb eines Jahres nach ihrem Launch im Abo verfügbar sein. Eine wichtige Ausnahme bilden jedoch die Call of Duty-Spiele, die nicht Teil von Xbox Game Pass Premium sind. Diese Titel bleiben den Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate vorbehalten.
Darüber hinaus integriert Microsoft nun Cloud-Gaming fest in Xbox Game Pass Premium.
Mitglieder können ihre Spiele unbegrenzt in der Cloud nutzen, inklusive eigener gekaufter Titel. Zusätzlich profitieren sie von exklusiven In-Game-Vorteilen in populären Spielen wie League of Legends, Call of Duty: Warzone und Rainbow Six Siege X, die kosmetische Inhalte, spielbare Charaktere und weitere Extras freischalten.
- Xbox Game Pass: Neue Stufen und Preise starten heute mit diesen Vorteilen
- Xbox Game Pass: Preiserhöhung: Abo-Preis schießt auf 26,99 Euro
Damit entwickelt sich Xbox Game Pass Premium zu einer flexiblen und umfangreichen Option für Spieler, die auf mehreren Plattformen unterwegs sind, während Call of Duty weiterhin als exklusives Zugpferd für Game Pass Ultimate dient.
Nuja das war abzusehen das der ABK Deal wieder mit COD eingespielt werden muss, COD gibts nicht für Lau…
hätte sie die Milliarden besser für was anderes genutzt.
Mann liest das viele den Pass auslaufen lassen und nicht mehr erneuern.
Dann wird es dann langesam gewesen sein mit diesen Abo Modellen oder er wird halt nur noch von der harten Junks genutzt, irgendwas muss mann ja machen fürs Online Gaming da muss mann ja auch noch Knete abrücken ala Xbox Gold….
Die MS Server sind schon down vor lauter Pass Kündigungen.
Ich habs gestern insgesamt sechs mal probiert. Ich hab mir extra nen Reminder für heute gesetzt damit ich es nicht vergesse
Die haben aber auch gestern einiges geändert. Rewards Eintauschungen dauerten auch länger als sonst üblich. Und das hat nichts damit zu tun.
Wer aber irgendwas finden will wirds immer finden.
Man liest viel wenn der Tag lang ist.
Netflix haben auch alle gekündigt als die teurer wurden genauso wie prime als die Werbung eingeführt haben und siehe da, die haben mehr Kunden als vorher, obwohl das Internet vorher das Gegenteil behauptet hat.
Ich würd dem angeblich down wegen Kündigung/Änderung Behauptungen jetzt keinen wirklichen großen Beistand messen nur weils auf reddit oder sonst wo steht das es angeblich alle gemacht haben mit Beweisfoto.
Im Internet wird halt gerne über das Gemeckere der Anderen gemeckert. Außerdem kann jeder behaupten was er will, am Besten noch maximal kontrovers damit es richtig viral geht und auch der Rest aus den dunkelsten Ecken aufspringt.
Naja Netflix und Prime kannst nicht mit dem Gamepass vergleichen.
Die haben beide exklusive Angebote die du nirgendwo sonst erhalten kannst, das zieht schon, Xbox verkauft seine Games auch über andere Plattformen und man benötigt nicht wirklich den Pass außer man will auf der Xbox online zocken. Also ich denke schon das viele wenig Zocker das nicht cool finden, ich inbegriffen.
Ich hab jetzt zB den Core für Battlefield verlängert und wenn ich durch bin mit BF bin ich raus. Und sollte die Nextgen anstehen und sehr teuer sein ist es echt überlegenswert auf PC zu wechseln weil man da ohne Zusatzkosten online zocken kann und das sag ich als jemand der PC zocken gar nicht mag und als jemand der seit der Original Xbox dabei ist.
Bin da auch am überlegen ob sich ein PC nicht eher lohnen würde mittlerweile. Neuer Rechner muss eh her da mein altes ultra book jetzt so langsam das zeitliche segnet.
Did exclusives bzw day one games haben mich in den letzten jahren auch nicht mehr so abgeholt. Gpu war jetzt zwar ne weile ganz nett und lief für 15€ monatlich immer so nebenbei mit. Aber wenn ich jetzt fast das doppelte zahlen muss lohnt sich das einfach nicht mehr für mich.
PC multiplayer ist eben leider immer das unermessliche Cheater Problem.
Und doch, Prime und netflix zählen als Vergleich weils um teurer werden ging und alle angeblich gekündigt hatten und hinterher mehr Abos vorhanden waren. Genau das könnte hier auch passieren. Alle meckern, alle fluchen, alle kündigen und am Ende ist n +.
Bei DAZN war es ja noch schlimmer mit dem Shitstorm. Wer da nicht alles gekündigt hat. Und siehe da: der Service floriert.
Der Unterschied ist aber das DAZN sich auch aggressiv einkauft und du die teilweise buchen musst. Bei Xbox ist es eine Option, würden die sagen CoD, Indiana Jones, Oblivion alles exklusiv auf der Xbox, dann könnte es wahrscheinlich sehr gut klappen. Aber solange Xbox nur eine Plattform von vielen ist und man als Anwender problemlos zum günstigsten Anbieter wechseln kann wird das doch niemals klappen.
Vilt. weit hergeholt aber ich hab neulich ein Interview von einem REWE Verantwortlichen gelesen, welcher sich beschwert hat, dass die REWE Bonuskarte nicht gut ankommt. Er hatte gehofft dass die Kunden aufgrund der Rabattkarte immer bei ihrem Heim REWE einkaufen. In Realität machen die meisten aber dort ihren Geißeinkauf wo die Angebote am besten sind. Also keine Markentreue sondern reines Angeboteabklappern. Zumindest ist das hier in BW so.
Das ist mir bewusst und dein Beispiel ist sehr gut. Ich glaube Microsoft hätte schon lange damit begonnen Spiele Game Pass exklusiv anzubieten, also das du den GP brauchst um zum Beispiel Starfield zu spielen. Aber so viele Nägel kann auch MS nicht auf einmal in den eigenen Sarg klopfen, auch wenn sie sich sehr darum bemühen.
Das mit den Karten passt eh nicht weil viel zu viel Arbeit.
Wenn die mal so intelligent wären und würden einfach den ganzen Einkauf rsbattkeren oder die Angebote mit cashback automatisch anwenden säh das anders aus, aber so? Jedesmal nachschauen ob da zufällig was dabei ist? Viel zu viel Arbeit.
Die Serviceanpassungen sind viel zu extrem. Ich finde Werbung beim streamen kann man damit auch nicht vergleichen.
Wegen mir können die vor jedem GP Spielstart 2 Minuten Werbung für Damenbinden bringen, das wäre mir aufjedenfall lieber als 26€ zu zahlen.
Bei dem Betrag fühle ich mich halt inzwischen auch genötigt mehr konsumieren zu müssen als ich möchte. Sonst lohnt sich der Beitrag einfach nicht.
Aus dem Grund hab ich auch meine Fußballabos gekündigt. Bei 20€ pro Monat muss ich so ziemlich jedes Spiel sehen, sonst bekommt mein Schwabenherz einen Schlaganfall.
Ich finde den Vergleixh mit Netflix und Amazon auch nicht so gut, Netflix gibt gefühlt überall mit angepassten Kosten dazu und Prime ist die Eierlegendewollmilchsau unter den Abos.^^
Prime nicht mehr wirklich und netflix auch nicht. Genauso eben wie Apple, Disney oder wer auch immer.
Es kommt immer auf einen selbst an.
Und mir persönlich geht die Werbung extrem aufn Keks, aber der Aufpreis ist einfsch frech.
Der Scheiß mit der Werbung würde ja noch halbwegs Sinn ergeben wenn da fremdwervung kommen würde für extra zu zahlende Kanäle oder was irgendwelche Produkte, aber Werbung für Filme und Serien zu machen die eh in Prime drin sind ergibt null sein weil du das Ding ja eh hast. Und die null damit verdienen.
Sicherlich könnte man argumentieren das sich dadurch vielleicht die Leute ermutigen lassen Prime weiter zu abonnieren anstatt zu kündigen, aber selbst dann wäre n neuheitenclip 1x Tag völlig ausreichend und deutlich besser.
Aber das Hauptproblem ist doch eigentlich nicht das Abi an sich oder der Preis selbst sondern das aufregen über die Preiserhöhung.
Klar, ich brauch die beiden Sachen nicht und damit macht der Aufschlag für mich keinen Sinn, aber ich Zahl auch keine 27, – sondern maximal die Hälfte über Keys und da bin ich kein Einzelfall. Damit ist dann eben das aufregen über +9,- erst mal völlig irrelevant. Zumal man sich sowas auch einfsch auf Vorrat zulegt was ja klappt.
Die Leute denken einfsch nicht.
Siehe auch eben Seriensbos. Normales TV Programm haben viele, netflix und Disney noch mehr, apple+ ein paar. Manche noch RTL und Co.
Anstatt also dann magenta steam zu nutzen oder dazn oder was auch immer gerade der eigenen Nutzung entspricht wird eben alles einzeln genommen und sich dann künstlich über Preiserhöhungen aufgeregt.
Klar ist es doof, aber es ist such zum größten Teil eveb die eigene Dummheit.
Anstatt mal auf nen Döner oder essen bestellen nimmt man dann lieber Abo für 18,- jeden Monat anstatt 30,- oder 35, – für 3 Monate auf einmal zu zahlen.
Aber dann darf. Man sich auch nicht wirklich beschweren, was man aber doch macht. Dummheit eben, und dagegen hilft nix.
Schau dir manche hier an da wird wieder für auf 3 Jahre aufgestockt für jeweils 13,- pro Monat und Ruhe ist. Was interessiert dann die 27,-?
Und die nächste Preiserhöhung in den 3 Jahren, oder die nächste Änderung in den 3 Jahren oder oder oder.
Ist glaub ich zu verschmerzen. Anonsten halt GPU nutzen. Ist immer noch ein absolut starkes Preis-/Leistungsverhältnis. Wenn ich mir jeden Monat ein Vollpreis Game holen würde, würde ich im Jahr mehr bezahlen und müsste mindestens noch GPE dazu buchen… also was wollen denn alle? Alles umsonst? Schrecklich diese Mentalität.
Ich finde es auch schrecklich, dass die meisten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wollen und nicht alles mitmachen, was sich die tollen Unternehmen haben einfallen lassen 🙃.
Schrecklich ist unsere Mentalität das wir am liebsten alles umsonst haben wollen ohne das geringste dafür zahlen oder leisten zu müssen.
Aber das Thema hatten wir ja schon öfter.
Der Friseur oder Kellner muss unbedingt Trinkgeld bekommen weil der ja so tolle Arbeit leistet und der Verkäufer der dich ne halbe Stunde lang berät bekommt ja eh sein Gehalt.
Man muss gewisse Dinge weder verstehen nich selbst anwenden sondern am Besten einfach ignorieren.
Kann ich absolut mit leben. Premium wird mein neues Abo. CoD ist mir völlig egal. Bisher hat mich nur das fehlende Cloudgaming von einem Downgrade abgehalten. Jetzt ist alles drin was ich brauche. Bis zur nächsten Preiserhöhung.
Ich habe vor kurzem mal geschrieben dass ich auf Core drosseln werden. Beim neuen Preis mehr denn je.
Aber es zahlt sich bei mir nicht aus. Zu wenig Zeit um da viel zu probieren. Und die 2-3 Spiele kann ich dann normal kaufen.
Aber jeder der es nutzen kann, viel Spaß. Wenn ich mal in Pension bin und mehr Zeit habe, dann vielleicht 🙂
Aber ich bin dann echt auf die Zahlen bei neuen Spielen gespannt.
zb ForzaJapan…..mal schauen ob die auch so viele Spieler haben wie bei FH5!!!
Selbst bei vier Spielen kommste noch nicht auf den Ultimate Preis und wenn man warten kann dann kann man noch mehr Games rausholen wenn sie im Sale sind oder kauft kleinere Games. Also für wenig spieler ist das Ding absolut nicht mehr attraktiv.
Geht mir ähnlich. Die meisten Spiele aus dem Game Pass interessieren mich überhaupt nicht. Und wenn mal was Gutes kommt wie Digimon jetzt, dann kaufe ich es mir
Ich denke der Premium-Tarif könnte für viele ein sehr interessantes Angebot sein. Vor Allem wenn die Fomo nicht so kickt wie bei anderen.
Zeitexklusive Spiele wzb damals Indiana Jones kommen dann zeitgleich mit der PlayStation-Veröffentlichung ins Premium-Angebot. So könnte ich mir das vorstellen.
Das fehlen von Call of Duty kann man mMn verschmerzen und Warzone zB ist ja eh F2P.
Wenn diese Struktur in 2028 noch Bestand hat, könnte der für mich in Frage kommen. Schließlich werde ich auch nicht jünger und wer weiß wie dann mein Gaming-Verhalten aussieht.
Glaub ich nicht.
Ich denke mal eher die behandeln es wie eben Sony mit premium/extra und es wird wirklich 9-12 Monate dauern je nach Spiel. Kleinere vielleicht früher.
Daher auch die Namensangleichung.
Dieser K@CK ABK Deal…
Ich war von Anfang an dagegen, was ein Müll 😑
Dann überlege mal wo du ohne diesen Lack ABK Deal jetzt theoretisch wärst.
Die Leute sollen sich natürlich auch Ultimate als höchste Stufe holen 😀