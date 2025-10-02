Xbox Game Pass: Keine Call of Duty-Spiele für Premium-Abonnenten

Xbox Game Pass Premium: Mehr Spiele, mehr Cloud-Features – aber ohne Call of Duty!

Mit Xbox Game Pass Premium erhalten Spieler ab sofort Zugriff auf eine deutlich erweiterte Spielebibliothek.

Für 12,99 Euro im Monat stehen mehr als 200 Titel auf Xbox-Konsolen, PC und unterstützten Geräten zur Verfügung. Die Auswahl umfasst neue Highlights wie Diablo IV und Hogwarts Legacy sowie zeitlose Klassiker wie Minecraft, Forza Horizon 5 und Grand Theft Auto V.

Auch neue Xbox-Spiele werden innerhalb eines Jahres nach ihrem Launch im Abo verfügbar sein. Eine wichtige Ausnahme bilden jedoch die Call of Duty-Spiele, die nicht Teil von Xbox Game Pass Premium sind. Diese Titel bleiben den Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate vorbehalten.

Darüber hinaus integriert Microsoft nun Cloud-Gaming fest in Xbox Game Pass Premium.

Mitglieder können ihre Spiele unbegrenzt in der Cloud nutzen, inklusive eigener gekaufter Titel. Zusätzlich profitieren sie von exklusiven In-Game-Vorteilen in populären Spielen wie League of Legends, Call of Duty: Warzone und Rainbow Six Siege X, die kosmetische Inhalte, spielbare Charaktere und weitere Extras freischalten.

Damit entwickelt sich Xbox Game Pass Premium zu einer flexiblen und umfangreichen Option für Spieler, die auf mehreren Plattformen unterwegs sind, während Call of Duty weiterhin als exklusives Zugpferd für Game Pass Ultimate dient.

