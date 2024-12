Xbox Game Pass: Keine Call of Duty-Spiele im Abo bevor März – Gerücht

Viele Spieler und Xbox Game Pass-Abonnenten fragen sich, wann Microsoft und Activision mit der großen Call of Duty-Offensive im Abo beginnen werden.

Derzeit gibt es immer mehr Hinweise, dass da was im Busch ist, Call of Duty-Spiele tauchen im Store auf und jetzt wollen auch sogenannte „Insider“ erfahren haben, was mit Call of Duty im Xbox Game Pass passieren wird.

Allem Anschein nach wird laut den Informationen von eXtas1s im Mai 2025 Call of Duty: World at War im Xbox Game Pass erscheinen. In diesem Monat soll dann auch Singularity veröffentlicht werden.

Doch bis Mai soll es gar nicht dauern, denn bereits im März soll ein anderes Call of Duty-Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement den Anfang machen. Welcher Titel genau, konnte aber nicht gesagt werden. Es gab nur den Hinweis, dass es vor März 2025 wohl keine Call of Duty-Spiele im Xbox Game Pass geben wird.

Welches Call of Duty-Spiel wünscht ihr euch im Xbox Game Pass?