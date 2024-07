Xbox Game Pass: Keine neuen Spiele in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der neuen Woche werden (vorerst) keine neuen Spiele im Xbox Game Pass erscheinen.

Oh mein Gott, Xbox Game Pass „Has No Games“ (zumindest für die aktuelle Kalenderwoche, also schnell ein YouTube-Video machen).

Kleiner Spaß, aber falls nicht noch die eine oder andere Überraschung folgt, dann wird es diese Woche keine neuen Spielveröffentlichungen im Abo geben.

Dies hat absoluten Seltenheitswert und die meisten Abonnenten nehmen diese kleine Pause gerne entgegen, um den „Stapel der Schande“, der im Abo um ein Vielfaches größer ist, abzuarbeiten.

Welche Spiele seid ihr gerade dabei zu beenden und welchen widmet ihr euch als Nächstes?