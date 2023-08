Xbox Game Pass: Keine Spiele in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Wochenbeginn startet auch hier wieder mit einem Ausblick auf die neuen Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement. Doch in der neuen Woche gibt es erst einmal keine Neuveröffentlichungen im Abo und alles konzentriert sich auf die Gamescom 2023.

Die Messe in Köln beginnt am Mittwoch, den 23. August 2023. Zuvor startet am 22. August die Opening Night Live um 20:00 Uhr. Mit etwas Glück wartet hier die eine oder andere Überraschung auf alle Xbox Game Pass-Abonnenten.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Xbox Game Pass Neuerscheinungen August 2023

Dazu werden Ende August einige Spiele entfernt und Microsoft präsentiert euch die Wartezeit auf ein paar der kommenden Kracher im Abo.