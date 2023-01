Xbox Game Pass: Keine weiteren Spiele im Januar

Der Xbox Game Pass füllt sich diese Woche mit keinen weiteren Spielen. Vorerst gibt es also keinen Nachschub, was sich aber schon bald ändern könnte.

Wer ein Xbox Game Pass-Abonnement besitzt, der dürfte im Januar bereits ordentlich bedient worden sein und mit Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Stranded Deep und Monster Hunter Rise sind einige packende Spiele neu im Angebot.

Doch diese Woche wird es (vorerst) keine weiteren Spiele im Abo-Service von Microsoft geben, wobei alle Xbox-Spieler gespannt auf die Xbox Direct Show am 25. Januar blicken. Hierbei wird es höchstwahrscheinlich auch wieder Neuigkeiten für den Xbox Game Pass geben. Mit etwas Glück startet dann auch schon der Family Plan.

Bestätigt wurden jedenfalls neue Spielszenen und Informationen zu Forza Motorsport, Minecraft Legends und Redfall. Exakte Details zum Ablauf der Xbox Direct Show gibt es hier. Dazu erscheint Age of Empires II: Definitive Edition am 31. Januar 2023 für Xbox One und Xbox Series X/S. Das Spiel wird dazu ab nächster Woche vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.