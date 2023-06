Xbox Game Pass: Keine weiteren Spiele im Juni

Autor:, in / Xbox Game Pass

Wie auch im vergangenen Jahr wird es in diesem Jahr im Monat Juni keine weiteren Spiele für die zweite Monatshälfte im Xbox Game Pass geben.

Falls ihr also schon gespannt auf die Verkündung wartet, müssen wir euch auf Ende Juni vertrösten, wenn dann hoffentlich die zahlreichen Spiele für Juli enthüllt werden.

Somit legt der Xbox Game Pass (wie jedes Jahr) eine zweiwöchige Pause ein, damit ihr euren „Pile of Shame“ etwas verringern könnt. Doch es gibt eine Ausnahme, denn The Bookwalker Thief of Tales wird im Abo veröffentlicht.

Xbox Game Pass – Juni 2023

22. Juni 2023 – The Bookwalker Thief of Tales

