Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II bald im Abo?

Möglicherweise könnte das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance II schon bald seinen Weg in den Xbox Game Pass finden.

Seit einigen Tagen können Xbox Game Pass-Abonnenten ohne Zusatzkosten in Kingdom Come Deliverance das mittelalterliche Böhmen unsicher machen – kostenloses Next-Gen-Update inklusive.

Möglicherweise könnte mit dem Nachfolger Kingdom Come Deliverance II schon bald der nächste Rollenspiel-Kracher seinen Weg in das Abonnement finden.

Das deutet jetzt ein neuer Post des Xbox Game Pass X-Accounts an. Zu sehen ist eine der berüchtigten imaginären E-Mails des fiktiven Marketing-Accounts Melissa McGamePass an das Xbox Game Pass-Team.

In dieser preist sie das bisherige Line-Up und verspricht, dass schon bald (im März 2026) ein weiteres spaßiges Abenteuer „deliverance’d“, also geliefert werden wird.

Dabei nutzt sie für geliefert statt des normalen englischen Wortes delivered, das Wort deliverance’d, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anspielung auf Kingdom Come Deliverance II.