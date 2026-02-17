Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II bald im Abo?

Möglicherweise könnte das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance II schon bald seinen Weg in den Xbox Game Pass finden.

Seit einigen Tagen können Xbox Game Pass-Abonnenten ohne Zusatzkosten in Kingdom Come Deliverance das mittelalterliche Böhmen unsicher machen – kostenloses Next-Gen-Update inklusive.

Möglicherweise könnte mit dem Nachfolger Kingdom Come Deliverance II schon bald der nächste Rollenspiel-Kracher seinen Weg in das Abonnement finden.

Das deutet jetzt ein neuer Post des Xbox Game Pass X-Accounts an. Zu sehen ist eine der berüchtigten imaginären E-Mails des fiktiven Marketing-Accounts Melissa McGamePass an das Xbox Game Pass-Team.

In dieser preist sie das bisherige Line-Up und verspricht, dass schon bald (im März 2026) ein weiteres spaßiges Abenteuer „deliverance’d“, also geliefert werden wird.

Dabei nutzt sie für geliefert statt des normalen englischen Wortes delivered, das Wort deliverance’d, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anspielung auf Kingdom Come Deliverance II.

  1. Xbox117 50260 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.02.2026 - 10:14 Uhr

    Ist für mich zu umfangreich um dass im Abo zu spielen.
    Mit Arbeit und so komme ich in einer Woche mit Wochenende vielleicht so auf 25 Stunden wo ich zocken kann.
    Da das Spiel ja anscheinend an die 200 Stunden Spielzeit hat bräuchte ich ja dann 2 Monate Game Pass.
    Da kaufe ich das Spiel lieber so, gibt ja die Ultimate Edition mittlerweile für 40€ mit allen dlcs.

  3. AnCaptain4u 254295 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.02.2026 - 11:13 Uhr

    Die Gelegenheit könnte ich dann ja nutzen, um es risikofrei anzuspielen.
    Teil 1 war mir viel zu „eigen“ und maximal frustig, so dass ich um Teil 2 bisher einen ganz großen Bogen gemacht habe.

    Für den Game Pass wäre es aber ein sehr guter Zugang. Ein weiteres RPG-Schwergewicht, neben anderen Games wzb Clair Obscur, Oblivion R und Metaphor.

Hinterlasse eine Antwort