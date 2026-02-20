Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II erscheint in wenigen Tagen im Abo

33 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Realismus, Schwertkampf, Mittelalterdrama – das nächste Rollenspiel-Schwergewicht landet bald im Xbox Game Pass.

Der März bringt einen echten Hochkaräter in den Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II steht kurz vor seinem Einzug in das Abo und erweitert das Line-up um ein weiteres, stark erzählerisches Rollenspiel.

Ab dem 03. März 2026 ist der Titel für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar – und damit für Mitglieder von Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten spielbar.

Die Fortsetzung knüpft an die Stärken des Vorgängers an: historischer Realismus, glaubwürdige Charaktere und ein Kampfsystem, das Präzision und Timing verlangt. Die Entwickler setzen erneut auf eine dichte Mittelalteratmosphäre, die sich weniger wie Fantasy und mehr wie ein lebendiges Geschichtskapitel anfühlt.

Mit dem Game Pass Release erreicht das Spiel direkt ein großes Publikum, das sich auf eine Mischung aus Story, Erkundung und fordernden Gefechten einstellen kann. Für Fans realistischer Rollenspiele dürfte der März damit zu einem der spannendsten Monate des Jahres werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

33 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Rott 66780 XP Romper Domper Stomper | 20.02.2026 - 11:52 Uhr
      Antwort auf Thagor90

      Musst Du wirklich nicht, da der Prolog in Teil 2 sehr gut zusammenfasst was vorher passiert ist.
      Ich pers. würde Dir aber empfehlen, Teil 1 auf keinen Fall zu ignorieren. 🙂
      Beides sind Meisterwerke aber ich glaube, die Story von Teil 1 hat mir ein ganz kleines bisschen besser gefallen. Evtl. liegt es aber auch daran, dass damals alles neu für mich war und ich aus dem staunen nicht mehr raus kam?!

      0

Hinterlasse eine Antwort