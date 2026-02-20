Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II erscheint in wenigen Tagen im Abo

Der März bringt einen echten Hochkaräter in den Xbox Game Pass: Kingdom Come Deliverance II steht kurz vor seinem Einzug in das Abo und erweitert das Line-up um ein weiteres, stark erzählerisches Rollenspiel.

Ab dem 03. März 2026 ist der Titel für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar – und damit für Mitglieder von Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten spielbar.

Die Fortsetzung knüpft an die Stärken des Vorgängers an: historischer Realismus, glaubwürdige Charaktere und ein Kampfsystem, das Präzision und Timing verlangt. Die Entwickler setzen erneut auf eine dichte Mittelalteratmosphäre, die sich weniger wie Fantasy und mehr wie ein lebendiges Geschichtskapitel anfühlt.

Mit dem Game Pass Release erreicht das Spiel direkt ein großes Publikum, das sich auf eine Mischung aus Story, Erkundung und fordernden Gefechten einstellen kann. Für Fans realistischer Rollenspiele dürfte der März damit zu einem der spannendsten Monate des Jahres werden.