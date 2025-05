Xbox Game Pass: Kooperation mit Ubisoft bringt neue Vorteile

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ubisoft und Xbox Game Pass kooperieren für Rainbow Six Siege: Siege X und BLAST R6 Esports.

Ubisoft kündigte eine neue Zusammenarbeit mit Xbox Game Pass an, Microsofts führendem Gaming-Abonnement, als offiziellen Partner für Rainbow Six Siege X und das BLAST R6 Esports-Programm für die Wettbewerbssaison 2025.

Diese einjährige Partnerschaft, die gemeinsam mit den Esports-Spezialisten BLAST produziert wird, bietet aufregende Community-Aktivierungen, In-Game-Vorteile und verbesserte Esports-Erlebnisse für Fans weltweit.

Offizieller Start der Partnerschaft ist das Reload 2025-Event in Rio de Janeiro, auf dem Rainbow Six Siege X erstmals im Wettbewerb gespielt wird. Fans dürfen sich während wichtiger Momente der BLAST R6-Saison auf Game Pass-Integrationen freuen, einschließlich Premium-Markenaktivierungen bei globalen Veranstaltungen wie dem November Major und dem prestigeträchtigen Six Invitational 2026.

Im Laufe der Saison werden Ubisoft und Game Pass zudem besondere Community-Events und Spielbereiche vor Ort während wichtiger Esports-Turniere anbieten. Darüber hinaus haben Fans von Rainbow Six die Möglichkeit, mit ihre Lieblings-Creator bei exklusiven Meet-and-Greets in Verbindung treten oder über einzigartige Giveaways bei ausgewählten BLAST R6-Events.

Game Pass Ultimate Mitglieder erhalten ab Juni In-Game-Vorteile für Rainbow Six Siege X, mit neuen Angeboten, die das ganze Jahr über verfügbar sein werden, um wichtige Meilensteine in der Wettbewerbssaison zu feiern. Die Partnerschaft beginnt für Ultimate Mitglieder, mit Plänen, diese Vorteile im Laufe der Zeit auf weitere Mitglieder auszuweiten.

„Wir freuen uns darüber, mit Game Pass zusammenarbeiten, um die globale Wirkung von Rainbow Six Siege X und BLAST R6 Esports weiter zu steigern“, erklärt François-Xavier Deniele, VP, Esports & Competitive Gaming bei Ubisoft. „Gemeinsam mit unserem Co-Produktionspartner BLAST ermöglicht uns diese Zusammenarbeit, unserer engagierten Community von Spielerinnen und Spielern sowie Esports-Fans verbesserte Erlebnisse und In-Game-Vorteile zu bieten.“ „Wir sind begeistert, mit Rainbow Six Siege und BLAST Esports zusammenzuarbeiten, um Game Pass Mitglieder überall noch mehr Wert zu bieten“, sagt Chris Lee, VP, Xbox.

Weitere Details zu zukünftigen Aktivierungen, Events und In-Game-Inhalten werden im Laufe der Wettbewerbssaison 2025 von Rainbow Six Esports bekannt gegeben.