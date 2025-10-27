Xbox Game Pass: Kostenloser werbeunterstützter Zugang zu Xbox Cloud Gaming bestätigt

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass intern eine kostenlose, werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming getestet wird, über die Nutzer ausgewählte Spiele ohne Abo-Zwang streamen könnten. Bereits im Vorfeld haben wir über eine Form von Xbox Cloud Gaming mit Werbung berichtet. Diese Informationen wurden nun teilweise bestätigt.
Dieses Xbox Cloud Gaming-Modell wird offenbar als eigenständiges und kostenloses Angebot bereitgestellt.
Laut mehreren Quellen könnten folgende Eckpunkte zutreffen:
- Eine kurze Werbeeinblendung (z. B. rund zwei Minuten Pre-Roll) bevor eine Spielsession startet.
- Spielsessions wären auf etwa eine Stunde pro Sitzung am Stück begrenzt.
- Monatliches Nutzungslimit könnte bei rund fünf bis fünfzehn Stunden liegen.
- Zugriff auf Spiele, die der Nutzer bereits besitzt, dazu Free-Play-Events oder Retro-Titel.
- Plattformübergreifend: Geräte wie PC, Xbox Konsolen, Handhelds sowie Web-Browser.
Microsoft verfolgt damit offenbar das Ziel, Cloud-Gaming einem breiteren Publikum bereitzustellen – insbesondere solchen Personen, die aktuell kein kostenpflichtiges Abo eingehen möchten. Gleichzeitig reagiert Microsoft damit auf wachsenden Wettbewerbsdruck im Bereich Cloud-Gaming.
Hört sich sehr gut an Top, mal wieder gute News
Zuerst war Fortnite gratis spielbar, so lange man wollte. Dann wurde die Spielzeit auf 60 Minuten begrenzt, man konnte danach aber sofort neu starten. Jetzt soll man bis zu zwei Minuten Werbung anschauen, um nur 60 Minuten spielen zu dürfen.
Insgesamt darf man dann aber nur noch maximal 5-15 Stunden pro Monat spielen.
Ich sehe schon, wie die Werbung irgendwann auch im Game Pass Core landet. 🤦🏻♂️