Xbox Game Pass: Kostenloser werbeunterstützter Zugang zu Xbox Cloud Gaming bestätigt

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass intern eine kostenlose, werbefinanzierte Version von Xbox Cloud Gaming getestet wird, über die Nutzer ausgewählte Spiele ohne Abo-Zwang streamen könnten. Bereits im Vorfeld haben wir über eine Form von Xbox Cloud Gaming mit Werbung berichtet. Diese Informationen wurden nun teilweise bestätigt.

Dieses Xbox Cloud Gaming-Modell wird offenbar als eigenständiges und kostenloses Angebot bereitgestellt.

Laut mehreren Quellen könnten folgende Eckpunkte zutreffen:

Eine kurze Werbeeinblendung (z. B. rund zwei Minuten Pre-Roll) bevor eine Spielsession startet.

Spielsessions wären auf etwa eine Stunde pro Sitzung am Stück begrenzt.

Monatliches Nutzungslimit könnte bei rund fünf bis fünfzehn Stunden liegen.

Zugriff auf Spiele, die der Nutzer bereits besitzt, dazu Free-Play-Events oder Retro-Titel.

Plattformübergreifend: Geräte wie PC, Xbox Konsolen, Handhelds sowie Web-Browser.

Microsoft verfolgt damit offenbar das Ziel, Cloud-Gaming einem breiteren Publikum bereitzustellen – insbesondere solchen Personen, die aktuell kein kostenpflichtiges Abo eingehen möchten. Gleichzeitig reagiert Microsoft damit auf wachsenden Wettbewerbsdruck im Bereich Cloud-Gaming.