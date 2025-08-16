Xbox Game Pass: Kostenloses Call of Duty-Bundle für Ultimate-Mitglieder

Ab sofort steht euch als Mitgliedern von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6 zur Verfügung.
Das Paket enthält zwei Operator-Skins, drei Waffenbaupläne, einen Finishing-Move, einen Waffentalisman, zwei Ladebildschirme, ein Spray sowie einen großen Sticker. Zusätzlich erhaltet ihr je einen 2XP- und 2WXP-Token, die jeweils für eine Stunde gültig sind und euch beim Levelaufstieg unterstützen.
Das sehe ich mir nachher mal an, hoffentlich sind da keine Comic Charaktere dabei.
Ladebildschirme als DLC 🤣
Also genau dasselbe wie für die Leute auf der PlayStation mit ps plus
Wie sind wir früher nur ohne diesen ganzen Kram zurecht gekommen bei CoD.
BTW keine Tanz-Emojis? 🤨
Ladebildschirme ernsthaft?
Is das dann ingame zum laden oder läuft et über perks? 🤔 Würde es gern ma anschauen 😅✌🏻