Xbox Game Pass: Kostenloses Call of Duty-Bundle für Ultimate-Mitglieder

Ab sofort steht euch als Mitgliedern von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass ein kostenloses In-Game-Bundle für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 6 zur Verfügung.

Das Paket enthält zwei Operator-Skins, drei Waffenbaupläne, einen Finishing-Move, einen Waffentalisman, zwei Ladebildschirme, ein Spray sowie einen großen Sticker. Zusätzlich erhaltet ihr je einen 2XP- und 2WXP-Token, die jeweils für eine Stunde gültig sind und euch beim Levelaufstieg unterstützen.