Xbox Game Pass: Kostenloses Mega-Paket für Call of Duty im Ultimate-Abo jetzt sichern

Xbox Game Pass Ultimate liefert mit dem Game Pass Pack 5 neue Ingame-Inhalte für Call of Duty Black Ops 7 und Call of Duty Warzone.

Mitten im Gefecht entscheidet oft ein Detail über den Ausgang einer Partie. Genau dort setzt das neue Angebot für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate an, denn ab sofort steht ein weiteres Ingame Paket bereit.

Unter dem Namen Game Pass Pack 5 erhalten Mitglieder ein kostenloses Bundle für Call of Duty Black Ops 7 sowie Call of Duty Warzone auf Konsole und PC.

Das Paket erweitert die vorhandenen Inhalte um mehrere kosmetische und spielbezogene Elemente.

Enthalten ist ein Operator-Skin, der einer Spielfigur ein neues Erscheinungsbild verleiht. Hinzu kommen vier Waffen-Baupläne, die bestehende Ausrüstung optisch anpassen. Zwei Waffenanhänger sowie zwei Waffensticker ergänzen die Individualisierungsmöglichkeiten zusätzlich.

Darüber hinaus umfasst das Bundle eine neue Finishing-Move-Animation und ein Emblem. Ein Spray sorgt für weitere visuelle Akzente im Spiel. Abgerundet wird das Paket durch einen 2-XP-Token mit einer Laufzeit von einer Stunde.

9 Kommentare Added

  1. BLACK 8z 112490 XP Scorpio King Rang 1 | 04.03.2026 - 08:20 Uhr

    Viel zu spät… Ich hatte mal kurzweilig wirklich Spaß mit BO7, obwohl ich es erst gar nicht spielen wollte (zumindest im MP), aber das war auch nach 1-2 Monaten wieder vorbei! Die sollten mal lieber was sinnvolles reinwerfen als den ganzen Kosmetikrotz oder es einfach bleiben lassen und den Preis dafür unten halten für GP.
    Aber wahrscheinlich kann man nur so die ganzen Fortnite Kids ansprechen…

    • Kitomy 52495 XP Nachwuchsadmin 5+ | 04.03.2026 - 11:22 Uhr
      Antwort auf BLACK 8z

      Genau das wird es auch sein.
      Man will die Fortnite „Gamer“ für sich gewinnen, vergessen dabei aber das man damit die potenziellen „echten“ Kunden mit vergrault.

      Ein Fehler den sehr viele machen…

  2. Katanameister 344780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.03.2026 - 08:31 Uhr

    Wird natürlich mitgenommen, nur die ganzen Sticker und Anhänger sind völlig sinnlos.

