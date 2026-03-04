Xbox Game Pass: Kostenloses Mega-Paket für Call of Duty im Ultimate-Abo jetzt sichern

Mitten im Gefecht entscheidet oft ein Detail über den Ausgang einer Partie. Genau dort setzt das neue Angebot für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate an, denn ab sofort steht ein weiteres Ingame Paket bereit.
Unter dem Namen Game Pass Pack 5 erhalten Mitglieder ein kostenloses Bundle für Call of Duty Black Ops 7 sowie Call of Duty Warzone auf Konsole und PC.
Das Paket erweitert die vorhandenen Inhalte um mehrere kosmetische und spielbezogene Elemente.
Enthalten ist ein Operator-Skin, der einer Spielfigur ein neues Erscheinungsbild verleiht. Hinzu kommen vier Waffen-Baupläne, die bestehende Ausrüstung optisch anpassen. Zwei Waffenanhänger sowie zwei Waffensticker ergänzen die Individualisierungsmöglichkeiten zusätzlich.
Darüber hinaus umfasst das Bundle eine neue Finishing-Move-Animation und ein Emblem. Ein Spray sorgt für weitere visuelle Akzente im Spiel. Abgerundet wird das Paket durch einen 2-XP-Token mit einer Laufzeit von einer Stunde.
9 Kommentare
Viel zu spät… Ich hatte mal kurzweilig wirklich Spaß mit BO7, obwohl ich es erst gar nicht spielen wollte (zumindest im MP), aber das war auch nach 1-2 Monaten wieder vorbei! Die sollten mal lieber was sinnvolles reinwerfen als den ganzen Kosmetikrotz oder es einfach bleiben lassen und den Preis dafür unten halten für GP.
Aber wahrscheinlich kann man nur so die ganzen Fortnite Kids ansprechen…
Genau das wird es auch sein.
Man will die Fortnite „Gamer“ für sich gewinnen, vergessen dabei aber das man damit die potenziellen „echten“ Kunden mit vergrault.
Ein Fehler den sehr viele machen…
Wird natürlich mitgenommen, nur die ganzen Sticker und Anhänger sind völlig sinnlos.
Vor allem die Sprays. Wer bitte benutzt das wirklich?
Keine Ahnung, ich gehe schon nicht mehr in das Menü, um mir die anzusehen, unnötig.
Werd ik mir ma sichern 😅 danke für die Info
nehme ich mal mit. Inzwischen finde ich BO7 ganz gut.
Nehm ich mal mit.
Am besten sind ja immer Skins weil man die ja an sich sowieso nie sieht 😄