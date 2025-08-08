Xbox Game Pass: Krasser Touchdown im Abo

Wer ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnent hat, der kann jetzt 10 Stunden Touchdowns üben!

Mit dem Start der EA Play Trial für Madden NFL 26 könnt ihr ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC für bis zu zehn Stunden in die neue Saison eintauchen.

Die Testversion ist für alle EA Play-Mitglieder und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar und bietet euch vollen Zugriff auf das Spiel inklusive neuer Gameplay-Mechaniken und Belohnungen.

Xbox Game Pass – August

Während der Testphase erhaltet ihr ein zeitlich begrenztes Willkommenspaket sowie wiederkehrende Belohnungen wie Ultimate Team Packs. Fortschritte aus der Trial-Version werden beim Kauf der Vollversion übernommen.

EA Play- und XGPU-Mitglieder sparen zudem 10 % beim Kauf digitaler Inhalte wie Madden Points oder der Vollversion des Spiels.

