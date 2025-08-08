Xbox Game Pass: Krasser Touchdown im Abo

Mit dem Start der EA Play Trial für Madden NFL 26 könnt ihr ab sofort auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC für bis zu zehn Stunden in die neue Saison eintauchen.
Die Testversion ist für alle EA Play-Mitglieder und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar und bietet euch vollen Zugriff auf das Spiel inklusive neuer Gameplay-Mechaniken und Belohnungen.
Xbox Game Pass – August
- 08. August 2025 – EA SPORTS Madden NFL 26 – EA Play Trial
Während der Testphase erhaltet ihr ein zeitlich begrenztes Willkommenspaket sowie wiederkehrende Belohnungen wie Ultimate Team Packs. Fortschritte aus der Trial-Version werden beim Kauf der Vollversion übernommen.
EA Play- und XGPU-Mitglieder sparen zudem 10 % beim Kauf digitaler Inhalte wie Madden Points oder der Vollversion des Spiels.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei dem Spiel bin ich raus, kein Touchdown bei mir.
wünsche allen viel Spaß die das Zocken wollen