Xbox Game Pass: Kündigungswelle bei Abonnenten: So kündigt auch ihr euer Abo

Nach der 50-% Preiserhöhung trendet „Cancel Xbox Game Pass“ weltweit – Microsoft-Server unter extremer Last nach riesiger Kündigungswelle!
Infolge der drastischen Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate sehen sich Microsoft und der gesamte Dienst mit einer beispiellosen Kündigungswelle konfrontiert.
In den USA und weltweit suchen Millionen von Nutzerinnen und Nutzern nach Möglichkeiten, ihr Abonnement abzubrechen; die Phrase „Cancel Xbox Game Pass“ zählt inzwischen zu den Top-Trends bei Google. Technisch unterstreichen Anzeichen, dass Microsofts System die Last kaum bewältigen kann: Die Kündigungsseite war mehrfach überlastet oder zeitweise nicht erreichbar.
Zahlreiche Berichte zeigen, dass die Microsoft-Server mit dem enormen Ansturm überfordert sind. Nutzer melden immer wieder Fehlermeldungen oder Ausfälle, wenn sie versuchen, ihr Abonnement zu beenden. In Foren und sozialen Netzwerken teilen Spieler ihre Erfahrungen und machen deutlich, dass die Preisanpassung für viele den entscheidenden Grund darstellt, ihr Abo zu kündigen.
Mehrere Berichte besagen, dass Nutzer weiterhin Fehlermeldungen erhalten oder schlichtweg nicht in der Lage sind, die Kündigung online abzuschließen, da die Server zusammenzubrechen drohen.
Gleichzeitig kursieren Screenshots und Aussagen in Foren und auf sozialen Medien, die belegen, wie viele Menschen innerhalb kürzester Zeit ihr Abo beenden wollen.
Insbesondere trifft es das Ultimate-Stufensystem hart: Viele Nutzer kritisieren, dass der 50-%ige Preissprung nicht durch neue Inhalte oder Mehrwert gerechtfertigt sei. In Foren wird zudem gesagt, dass Konsumenten nicht bereit sind, für Features zu zahlen, die sie selbst nicht nutzen wollen – wie Fortnite Crew, Cloud-Vorteile oder Spielabonnements, die sie nicht interessieren, wie Ubisoft Classics.
Ein bedeutender Aspekt: Microsoft hatte offenbar nicht mit diesem Ausmaß an Gegenreaktion gerechnet. Die angekündigten neuen Zusatzdienste wie Ubisoft Classics oder Fortnite Crew scheinen viele Nutzer nicht zu überzeugen, wenn der Grundpreis plötzlich massiv steigt.
Ob Microsoft angesichts dieser Kündigungswelle reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung vieler Spieler ist, dass das Unternehmen die Preise anpasst oder die geplanten Änderungen zeitlich gestaffelt einführt. Klar ist jedoch schon jetzt: Die Preiserhöhung hat eine Dynamik ausgelöst, mit der selbst Microsoft offenbar nicht gerechnet hat.
So kündigt ihr euer Xbox Game Pass-Abonnement
Ihr könnt eure Kündigung über das offizielle Microsoft-Konto-Portal https://account.microsoft.com/ bearbeiten. Dort findet ihr unter „Abonnements“ die Option zur Beendigung des Game Pass-Abos.
Ein Geschmäckle hat die Preiserhöhung auf jeden Fall.
Zum einem weil kurz vorher bekannt gegeben wurde das der Pass 5 Milliarden plus gemacht hätte und zum anderen wegen der ziemlich heftigen Preiserhöhung.
Für mich ist es mit Pass letztendlich immer noch günstiger als wenn ich mir die Spiele einzeln kaufen würde, von daher bleib ich erst mal dabei.
Bei weiteren Preiserhöhungen werd ich aber auch abspringen.
Was soll ich mit Ubi+ classics und diesem Fortnite Mist? Optional dazu buchen wäre ok, aber so?
Richtig so, Microsoft / Xbox haben es dringend nötig, eingenordet zu werden. Da hat ja wohl die blinde Gier regiert. Denen müssen die Grenzen aufgezeigt werden. Hab auf Twitter und anderen SM die „Cancel GamePass“ Kampagne nach kräften unterstützt.
Die Kosten-Nutzen Bilanz stimmt hier absolut nicht mehr. Wir sind alle besser dran, die Spiele einfach zu kaufen, die wi haben wollen. Im GamePass ist auch viel Unsinn enthalten, den man ohnehin nicht anrührt. Und jetzt haufenweise 10 bis 15 Jahre alte Spiele hinzuzufügen, die die meisten ohnehin schon gespielt haben oder besitzen, rechtfertigt keine 50% Preiserhöhung.
Microsoft muss verstehen, dass der GamePass zwar nett zu haben ist, aber keinesweges essentiell ist. Wir können unsere Spiele problemlos kaufen. Ist mir ehrlichgesagt ohnehin lieber als dieses Dauerabo am Hals zu haben.
Das ist der entscheidende Unterschied zu Sport Pay TV zu Beispiel. Da haben Fussballfans wie ich keine andere Wahl als Sky oder DAZn zu abonnieren und den Preis zähneknirschend zu zahlen. Man hat keine Alternative, wenn man den Sport sehen will. Bei Games hier ist das aber anders, wir können die Spiele ohne Probleme selbst kaufen und das wars. Ich denke es wird Zeit, dass die Gaming Abos aussterben. Das ist das Beste was uns Spielern und den Entwicklern passieren könnte.