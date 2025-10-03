Xbox Game Pass: Kündigungswelle bei Abonnenten: So kündigt auch ihr euer Abo

Nach der 50-% Preiserhöhung trendet „Cancel Xbox Game Pass“ weltweit – Microsoft-Server unter extremer Last nach riesiger Kündigungswelle!

Infolge der drastischen Preiserhöhung des Xbox Game Pass Ultimate sehen sich Microsoft und der gesamte Dienst mit einer beispiellosen Kündigungswelle konfrontiert.

In den USA und weltweit suchen Millionen von Nutzerinnen und Nutzern nach Möglichkeiten, ihr Abonnement abzubrechen; die Phrase „Cancel Xbox Game Pass“ zählt inzwischen zu den Top-Trends bei Google. Technisch unterstreichen Anzeichen, dass Microsofts System die Last kaum bewältigen kann: Die Kündigungsseite war mehrfach überlastet oder zeitweise nicht erreichbar.

Zahlreiche Berichte zeigen, dass die Microsoft-Server mit dem enormen Ansturm überfordert sind. Nutzer melden immer wieder Fehlermeldungen oder Ausfälle, wenn sie versuchen, ihr Abonnement zu beenden. In Foren und sozialen Netzwerken teilen Spieler ihre Erfahrungen und machen deutlich, dass die Preisanpassung für viele den entscheidenden Grund darstellt, ihr Abo zu kündigen.

Mehrere Berichte besagen, dass Nutzer weiterhin Fehlermeldungen erhalten oder schlichtweg nicht in der Lage sind, die Kündigung online abzuschließen, da die Server zusammenzubrechen drohen.

Gleichzeitig kursieren Screenshots und Aussagen in Foren und auf sozialen Medien, die belegen, wie viele Menschen innerhalb kürzester Zeit ihr Abo beenden wollen.

Insbesondere trifft es das Ultimate-Stufensystem hart: Viele Nutzer kritisieren, dass der 50-%ige Preissprung nicht durch neue Inhalte oder Mehrwert gerechtfertigt sei. In Foren wird zudem gesagt, dass Konsumenten nicht bereit sind, für Features zu zahlen, die sie selbst nicht nutzen wollen – wie Fortnite Crew, Cloud-Vorteile oder Spielabonnements, die sie nicht interessieren, wie Ubisoft Classics.

Ein bedeutender Aspekt: Microsoft hatte offenbar nicht mit diesem Ausmaß an Gegenreaktion gerechnet. Die angekündigten neuen Zusatzdienste wie Ubisoft Classics oder Fortnite Crew scheinen viele Nutzer nicht zu überzeugen, wenn der Grundpreis plötzlich massiv steigt.

Ob Microsoft angesichts dieser Kündigungswelle reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung vieler Spieler ist, dass das Unternehmen die Preise anpasst oder die geplanten Änderungen zeitlich gestaffelt einführt. Klar ist jedoch schon jetzt: Die Preiserhöhung hat eine Dynamik ausgelöst, mit der selbst Microsoft offenbar nicht gerechnet hat.

So kündigt ihr euer Xbox Game Pass-Abonnement

Ihr könnt eure Kündigung über das offizielle Microsoft-Konto-Portal https://account.microsoft.com/ bearbeiten. Dort findet ihr unter „Abonnements“ die Option zur Beendigung des Game Pass-Abos.