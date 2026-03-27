Xbox Game Pass: Leak enthüllt neue Stufe nur für First Party-Spiele

Xbox Game Pass könnte laut Leak einen neuen Tarif mit ausschließlich First Party-Spielen erhalten.

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Microsoft an einem weiteren Tarif für den Xbox Game Pass arbeiten könnte. Laut aktuellen Leaks soll ein neues Modell mit dem Codenamen „Trion“ in Planung sein, das sich deutlich von bisherigen Angeboten unterscheidet.

Besonderheit dieses möglichen Tarifs ist der klare Fokus auf First Party-Spiele aus den Xbox Game Studios. Daten, die vom Twitter-Nutzer redphx entdeckt wurden, deuten darauf hin, dass ausschließlich Titel aus dem eigenen Portfolio enthalten sein könnten.

Zu den bisher genannten Spielen gehören unter anderem DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Ori and the Blind Forest, State of Decay 2 sowie The Elder Scrolls Online.

Die Einführung neuer Modelle für den Xbox Game Pass wäre keine große Überraschung. Bereits zuvor gab es Gerüchte über günstigere Einstiegsoptionen sowie mögliche werbefinanzierte Varianten für Xbox Cloud Gaming.

Eine offizielle Bestätigung zu dem neuen Tarif steht bislang noch aus. Ob und wann ein solcher First Party-Fokus tatsächlich umgesetzt wird, bleibt daher abzuwarten.