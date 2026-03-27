Xbox Game Pass: Leak enthüllt neue Stufe nur für First Party-Spiele

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Microsoft an einem weiteren Tarif für den Xbox Game Pass arbeiten könnte. Laut aktuellen Leaks soll ein neues Modell mit dem Codenamen „Trion“ in Planung sein, das sich deutlich von bisherigen Angeboten unterscheidet.
Besonderheit dieses möglichen Tarifs ist der klare Fokus auf First Party-Spiele aus den Xbox Game Studios. Daten, die vom Twitter-Nutzer redphx entdeckt wurden, deuten darauf hin, dass ausschließlich Titel aus dem eigenen Portfolio enthalten sein könnten.
Zu den bisher genannten Spielen gehören unter anderem DOOM Eternal, Dishonored 2, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Gears 5, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, Ori and the Blind Forest, State of Decay 2 sowie The Elder Scrolls Online.
Die Einführung neuer Modelle für den Xbox Game Pass wäre keine große Überraschung. Bereits zuvor gab es Gerüchte über günstigere Einstiegsoptionen sowie mögliche werbefinanzierte Varianten für Xbox Cloud Gaming.
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Eine offizielle Bestätigung zu dem neuen Tarif steht bislang noch aus. Ob und wann ein solcher First Party-Fokus tatsächlich umgesetzt wird, bleibt daher abzuwarten.
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Klingt alles gut und schön… aber das was fehlt ist Exklusivität… Für wen soll denn die neue Abo Stufe sein… Nur Bestandskunden? neue Kunden lockt man damit nicht denke ich
Warum? Kann doch sein, dass es Nicht-GP-Abonnenten gibt, für die so eine Stufe interessant sein könnte.
Ja, hier. Ich!
Wäre was für mich z.B.
Siehe mein Kommentar weiter unten.
da warten wir einfach mal ab
Die können ruhig noch mehr Abo Möglichkeiten machen und von mir aus auch den Preis von Ultimate auf 50€ erhöhen, solange die den Multiplayer endlich kostenlos machen.
Meine MP Games (Gears of War 5, Fifa pro club etc.) spiele ich aktuell alle auf dem Laptop, da man dort kein extra Abo braucht für den MP
Das mit dem kostenpflichtigen Online-Spielen ist schon eine Schweinerei.
Habe Diablo 2 Ressurected am PC im online-Modus gespielt, da ich dann mit den gleichen Charakteren an der Xbox weiterspielen kann.
Aber Pustekuchen: ohne Game Pass kein Zugriff auf meine Charaktere.
FU wer auch immer dafür verantwortlich ist
Würde beim Ultimate bleiben.
Sind immer gute thirds dabei.
Ja klar warum nicht noch unübersichtlicher machen für den Endverbraucher!
So kann man dann wenigstens eine weitere Preiserhöhung rechtfertigen.
Aktuell bietet der Gamepass nur ausgelutschte Titel und ist aus meiner Sicht nicht rentabel!
Im Mai kommt zwar FH6 worauf ich mich ehrlich gesagt schon freue… aber was kommt sonst noch dieses Jahr bzw. kam?
Aller spätestens wenn GTA6 auf den PC raus kommt (das wird der Zeitpunkt sein wo ich auch die Konsole verkaufe), wird auch der Gamepass gekündigt… eventuell aber schon früher.
Das ist das was ich ja die ganze Zeit kritisiere.
Der Gegenwert ist einfach aktuell nicht gegeben.
z.B. Fable finde ich interessant, aber zu dem Preiskauf ich mir das lieber. Im 2 Monat ist das ja schon wieder billiger. (PC)
Ehrlich gesagt weis ich schon gar nicht mehr wann mal ein gutes AAA-Game zuletzt dabei war, welches aus dem eigenem Hause kam was auch meinen Geschmack entsprach.
Ich lass den Gamepass auch nur noch mitlaufen, weil mir aktuell 13€/Mon. nicht weh tun.
Ich warte ja noch auf Gears E-Day und Fable… aber bei beidem habe ich so meine Zweifel ob sie dieses Jahr noch kommen.
Das kommt natürlich immer auf den Geschmack drauf an. Ich zum Beispiel weiß gar nicht wohin vor lauter neuen Spielen im Abo und es kommt noch so vieles rein. 😂😉
Am Anfang fand ich ihn auch sehr gut. Da hat MS aber auch im regelmäßigen Rhythmus AAA-Titel nachgeschoben.
Aktuell bringen die sehr viel Indie-Games raus und von gefühlt 100 Stück ist mal eins dabei was mein Interesse weckt. Dafür brauch ich den Gamepass nicht!
Die AAA-Titel die aktuell aufgenommen werden, sind Games die nicht aus dem eigenem Hause kommen. Das heißt, wenn da mal ein gutes dabei wäre, dann hatte ich es vermutlich eh schon gekauft!
Kann dich absolut verstehen. Für mich ist der Game Pass auch nichts.
Am Anfang war es ganz witzig, aber dann habe ich meinen PC aufgerüstet und der PC-Backlog wurde wieder sichtbar 😁
Der Pass lohnt sich halt nur noch, wenn man wirklich regelmäßig Games findet. Ich finde bei der ganzen Auswahl leider selten bis gar nix mehr, da vieles nur noch Masse statt Klasse ist. Und wie erwähnt kommen die Games die mich interessieren eh erst Monate Später im Gamepass weil es keine Hauseigenen Titel sind und ich mir diese bereits gekauft habe.
Für mich ist/wird der PC auf lange zeit auch wesentlich günstiger (auch wenn ich letztes Jahr noch ca. 6500€ investiert habe)!
PC Games sind doch um einiges günstiger als Konsolen Games. Sie kosten regulär zu release schon weniger und weil es soviel verschiedene Luncher gibt, hat irgendwie immer ein attraktives Angebot!
Auch muss man nix fürs Online spielen bezahlen.
Also das wäre sogar für mich interessant.
Wie ihr vielleicht schon wisst, ich benutze kein GamePass weil ich mir meine Spiele was ich spielen will immer kaufe. Und weil im GamePass zu viel drin ist was mich nicht interessiert.
Aber wenn jetzt nur Xbox Spiele da wären, für angemessenen Preis wäre das wirklich interessant. Ich hätte alle Spiele drin (evtl. Tag1) und bräuchte keine Angst haben, ein Spiel könnte rausfliegen.
Sehr interessant sogar.
Noch sind es Gerüchte, bin auf die Ankündigung von MS gespannt 😅 wird vielleicht für jeden was dabei sein
Sollen auch mal ein reines online Abo anbieten. Ich brauch den ganzen anderen Kram nicht und bezahle deshalb für Sachen die ich nicht nutze.