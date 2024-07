Xbox Game Pass: Leaker packt aus: Mafia erscheint im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Laut dem Leaker NateDrake auf Resetera wird Mafia nächsten Monat für den Xbox Game Pass veröffentlicht. Weder ein Datum noch ein exaktes Spiel aus der Reihe wurde dabei genannt.

Es ist aber davon auszugehen, dass die Mafia Trilogy mit Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition gemeint ist.

Ob was an den Gerüchten dran ist, erfahrt ihr in der kommenden Woche auf XboxDynasty, sobald Microsoft offiziell die Spiele für den Xbox Game Pass verkündet.