Xbox Game Pass: Leitfaden und Anleitung für die monatlichen Quests November 2022

Xbox Game Pass Quests Leitfaden

Quest: Erzielen Sie 2 Kills

Spiel: Payday 2: Crimewave Edition

Punkte: 75 Punkte

Quest: 100 Follower gewinnen

Spiel: Watch Dogs 2

Punkte: 75 Punkte

Quest: Gewinnen Sie 3,00 gereiste Distanz

Spiel: Tom Clancys Ghost Recon Wildlands

Punkte: 75 Punkte

Quest: Erfüllen Sie eins der unten stehenden Ziele

Quest 1: Erzielen Sie 2 ehrenhafte Kills im Multiplayermodus.

Quest 2: Erzielen Sie 2 Kills im Multiplayermodus.

Spiel: For Honor

Punkte: 75 Punkte

Quest: Spielen Sie 4 verschiedene Game Pass-Spiele.

Spiel: optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Diese Quest werdet ihr im Verlauf des Monats automatisch freischalten, wenn ihr die wöchentlichen Quests absolvieren werdet. Der schnellste Weg diese Quest abzuschließen ist in der Game-Pass-App auf dem Smartphone via X Cloud 4 Spiele zu starten, die im Gamepass sind.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 4 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Diese Quest kann man bereits schnell in der ersten Woche erledigen. In unserem wöchentlichen Leitfaden könnt ihr bereits 4 Quest aus der aktuellen Woche nachlesen und absolvieren.

Quest: Erledigen Sie 6 tägliche und 4 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 25 Punkte

Anleitung: Diese Quest könnt ihr bereits in der ersten Woche abschließen, bei den wöchentlichen Quest findet ihr immer 4 pro Woche. Nun müsst ihr noch 6-mal täglich ein Game Pass Spiel starten, damit ihr die Quest abschließen könnt.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 12 tägliche Quests.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 8 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 100 Punkte

Anleitung: Falls ihr bereits fleißig in der ersten Woche gewesen seit, könnt ihr diese Quest in der zweiten Woche des Monats bereits abschließen. Dazu müsst ihr alle wöchentliche Quest aus der Kalenderwoche davor und in der aktuellen abschließen. Holt euch noch die 12 täglichen Aufgaben, mit jeweils einmal am Tag ein Game Pass Spiel starten.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 22 tägliche Quests.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 12 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 1000 Punkte

Anleitung: Für diese Quest müsst ihr mindestens pro Woche 3 wöchentliche Quest’s abgeschlossen haben. Erledigt nun noch die 22 Tage, an dem ihr ein Game Pass Spiel starten müsst. Habt ihr das geschafft, werdet ihr mit 1000 Punkten belohnt.