Xbox Game Pass: Leitfaden und Anleitung für die monatlichen Quests September 2021

Heute stellen wir euch einen Xbox Game Pass Quests Leitfaden samt Anleitung der monatlichen Quest September vor. Der neue Quests-Monat läuft vom 07. September bis zum 04. Oktober 2021.

Xbox Game Pass Quests Leitfaden

Quest: Verdienen Sie 5000 Einflüsse.

Spiel: Forza Horizon 4

Punkte: 75 Punkte

Quest: 2 Überlebende rekrutieren

Spiel: State of Decay 2

Punkte: 75 Punkte

Quest: Sammeln Sie 5000 Gifted Sellswords

Spiel: Black Desert

Punkte: 75 Punkte

Quest: 117 Blöcke zerstören

Spiel: Minecraft

Punkte: 75 Punkte

Quest: Spielen Sie 4 verschiedene Game Pass-Spiele.

Spiel: optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Diese Quest werdet ihr im Verlauf des Monats automatisch freischalten wenn ihr die Wöchentlichen Quests absolvieren werdet. Der schnellste Weg diese Quest abzuschließen ist in der Game Pass App auf dem Smartphone via X Cloud 4 Spiele zu starten die im Gamepass sind.

Quest: Installieren Sie 5 Spiele mit der Game Pass-App für Mobilgeräte.

Spiel: optional

Punkte: 100 Punkte

Anleitung: Installiert für diese Quest einfach 4 Spiele aus der Game Pass-App via Smartphone auf eure Konsole. Ein Blick auf der Startseite der Game Pass-App zeigt euch um unteren Bereich der App Kategorien an. Dort findet ihr Indie Games, Shooter, Kampfspiele etc.

Wählt dort Indie Games aus und installiert euch 4 kleine Spiele wie Cyber Shadow. Forager, Killer Queen Black und Pikuniku. Diese Spiele haben alle einen Speicher unter einen GB. Sobald ihr 4 Spiele via Game Pass-App auf eurer Konsole runtergladen habt ist die Quest damit abgeschlossen.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 4 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 10 Punkte

Anleitung: Diese Quest kann man bereits schnell in der ersten Woche erledigen. In unserem Wöchentlichen Leitfaden könnt ihr bereits 5 Quest aus der aktuellen Woche nachlesen und absolvieren.

Quest: Erleidgen Sie diesen Monat 8 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 25 Punkte

Anleitung: Falls ihr bereits fleißig in der ersten Woche, KW 35, alle 5 wöchentlichen Quest abgeschlossen habt braucht ihr nun noch 3 weitere Quests. Diese werden euch dann in Kalenderwoche 36 freigeschaltet, haltet dazu unsere News im Auge die euch die wöchentliche Quests zeigen. (LINK: https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-game-pass/quests-leitfaden-und-anleitung-kw-38-2021/)

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 12 tägliche Quests.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 12 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 100 Punkte

Anleitung: Falls ihr bereits fleißig in der ersten Woche, KW 35 / 36, alle 5 wöchentlichen Quest abgeschlossen habt braucht ihr nun noch 2 weitere Quests. Diese werden euch dann in Kalenderwoche 37 freigeschaltet, haltet dazu unsere News im Auge die euch die wöchentliche Quests zeigen. (LINK: https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-game-pass/quests-leitfaden-und-anleitung-kw-38-2021/)

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 45 tägliche Quests.

Quest: Erledigen Sie diesen Monat 15 wöchentliche Quests.

Spiel: optional

Punkte: 1000 Punkte

Anleitung: Falls ihr bereits fleißig in der ersten Woche, KW 35 / 36 / 37, alle 5 wöchentlichen Quest abgeschlossen habt seit ihr mit den wöchentlichen Aufgaben für diese Quest fertig. Nun müsst ihr noch die täglichen Quest erledigen. Diese werdet ihr gegen Ende des Monats freischalten. Dazu müsst ihr jeden Tag mindestens einmal ein Game Pass-Spiel gestartet haben und euch regelmäßig in der Game Pass-App in einem Smartphone anmelden. Sobald ihr die 45 täglichen und 15 wöchentlichen Quests abgeschlossen habt werdet ihr mit 1000 Reward Punkten belohnt.