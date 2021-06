Xbox Game Pass: Lemnis Gate erscheint im Sommer direkt im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Das rundenbasierte Strategie-Spiel Lemnis Gate wird in diesem Sommer direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht.

Lemnis Gate ist ein rundenbasierter, kampfbetonter FPS mit revolutionärem 4D-Gameplay. In fünf zeitverdrehenden Runden in vier verschiedenen Spielmodi trifft Denken auf geschicktes Schießen.

Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Team von Agenten, die auf verschiedenen erdnahen Planeten kämpfen. Zu Beginn einer jeden 25-Sekunden-Runde wählen sie einen von sieben Agenten mit einzigartigen Fähigkeiten aus. Die Aktionen, die in dieser Runde ausgeführt werden, werden dann gespeichert und wiederholen sich jede Runde bis zum Ende des Spiels.

Gameplay und Fähigkeiten werden denjenigen vertraut sein, die in der Vergangenheit FPS-Spiele gespielt haben, aber die Zeitschleife fügt eine neue Wendung hinzu, die es ermöglicht, die Macht der Zeit zu nutzen, während gleichzeitig in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft innovativ gekämpft wird, was die Strategie genauso wichtig macht wie die Fähigkeiten.

In den nachfolgenden Zügen interagieren die Spieler direkt mit vergangenen Versionen von sich selbst – und ihrem Gegner. Egal welche Strategie eingesetzt wird: Bevor Entscheidungen getroffen werden, müssen die Spielzüge zwischen den Runden geplant werden, indem die Aufklärungsdrohne eingesetzt wird. Die Drohne bietet einen Überblick über die Karte aus der Vogelperspektive, so dass das Geschehen im Auge behalten werden kann.

Eine weitere Kernmechanik des Spiels ist der Geist Modus. In Lemnis Gate ist der Tod nicht das Ende. Aktionen können durch sorgfältige Planung und taktisches Denken den Verlauf der vorangegangenen Runden verändern. Wenn zum Beispiel einer der Agenten in Runde 2 durch eine Granate getötet wird, kann dies in einer zukünftigen Runde gekontert werden, indem beispielsweise KARLs Schutzkugel eingesetzt wird. Das würde bedeuten, dass der tote Operator wieder im Spiel ist, und alle seine nachfolgenden Spielzüge werden ausgeführt und beeinflussen den Spielfluss.

Diese zusätzlichen Mechanismen, gepaart mit der progressiven Schichtung der Spielzüge innerhalb der 25-Sekunden-Zeitschleife, belohnen angemessen abstraktes und ausgefallenes Denken, das Lemnis Gate zu einer solch frischen Erfahrung macht.

Lemnis Gate Site Surveillance Trailer:

Tectonic Wells ist ein zerbrochener Planet, der sich um einen instabilen Magnesiumkern windet. Eine Welt voller Gefahren, mit seltsamen und brodelnden magnetischen Anomalien, die ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und präzisem Platforming herstellt und die Spieler dazu verleitet, sich immer weiter von den ausgetretenen Pfaden zu entfernen, um Sekundenbruchteile zu gewinnen und ihre Gegner auszustechen. Aber Vorsicht, ein falscher Schritt oder eine zu große Anstrengung und Sie stürzen in die magnetischen Tiefen des Abgrunds.

Die Spieler müssen schnell rein und raus, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Schnelles Navigieren, Kurvenschneiden und Risiko gegen Belohnung sind alles schwere Themen, die in Tectonic Wells präsent sind.

Lemnis Gate wird im Sommer 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und wird direkt im Xbox Game Pass erhältlich sein.