Xbox Game Pass: Letzte Chance – Diese acht Spiele sind nur noch wenige Tage verfügbar

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Image: KI-generiert

Noch bis zum 31. Juli bleibt Zeit: Acht Spiele verlassen den Xbox Game Pass und sind bald nicht mehr im Abo enthalten.

Zum 31. Juli entfernt der Xbox Game Pass insgesamt acht Spiele aus seinem Angebot. Darunter befinden sich sowohl beliebte Indie-Titel als auch große Strategie- und Actionspiele, die Abonnenten nur noch für kurze Zeit ohne Zusatzkosten spielen können.

Mit Mount & Blade II: Bannerlord, Crusader Kings III, Sniper Elite: Resistance und Celeste verlassen mehrere bekannte Titel den Dienst. Ebenfalls aus dem Katalog verschwinden Whiskerwood (Game Preview), Back to the Dawn, Rain World und My Friendly Neighborhood.

Folgende Spiele werden am 31. Juli aus dem Xbox Game Pass entfernt:

Wer eines dieser Spiele noch abschließen oder ausprobieren möchte, sollte dies bis Ende des Monats erledigen. Nach dem 31. Juli stehen die Titel ohne separaten Kauf nicht mehr über den Xbox Game Pass zur Verfügung.

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10 Kommentare Added

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  1. RumRoGERs 173275 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 20.07.2026 - 07:36 Uhr

    Ach Mist. Sniper Resistance wollte ich tatsächlich noch zocken. 😂
    Mount & Blade kaufe ich mir irgendwann im Sale.

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  2. Drakeline6 234795 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.07.2026 - 07:36 Uhr

    Sniper Elite hat mir nicht gefallen, war eher ein Rückschritt.
    Ansonsten ist nix dabei.
    Kann alles raus.

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  6. Vayne1986 68465 XP Romper Domper Stomper | 20.07.2026 - 09:03 Uhr

    Werde keines der genannten vermissen. Danke für die Info. 👍🏻

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  8. Terendir 182575 XP Battle Rifle Elite | 20.07.2026 - 09:42 Uhr

    Nichts nennenswertes dabei, das ich noch spielen müsste. Kann weg 🙂

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  10. AnCaptain4u 282625 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.07.2026 - 09:55 Uhr

    Sniper Elite Resistance war wieder gewohnt unterhaltsam. Hab es im Koop mit meinem Bruder durchgespielt.
    Jetzt warte ich noch auf ein gutes Angebot um mir die Disk ins Regal stellen zu können.

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