Xbox Game Pass: Letzte Chance – Diese acht Spiele sind nur noch wenige Tage verfügbar

Zum 31. Juli entfernt der Xbox Game Pass insgesamt acht Spiele aus seinem Angebot. Darunter befinden sich sowohl beliebte Indie-Titel als auch große Strategie- und Actionspiele, die Abonnenten nur noch für kurze Zeit ohne Zusatzkosten spielen können.
Mit Mount & Blade II: Bannerlord, Crusader Kings III, Sniper Elite: Resistance und Celeste verlassen mehrere bekannte Titel den Dienst. Ebenfalls aus dem Katalog verschwinden Whiskerwood (Game Preview), Back to the Dawn, Rain World und My Friendly Neighborhood.
Folgende Spiele werden am 31. Juli aus dem Xbox Game Pass entfernt:
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Whiskerwood (Game Preview)
- Crusader Kings III
- Sniper Elite: Resistance
- Back to the Dawn
- Celeste
- Rain World
- My Friendly Neighborhood
Wer eines dieser Spiele noch abschließen oder ausprobieren möchte, sollte dies bis Ende des Monats erledigen. Nach dem 31. Juli stehen die Titel ohne separaten Kauf nicht mehr über den Xbox Game Pass zur Verfügung.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach Mist. Sniper Resistance wollte ich tatsächlich noch zocken. 😂
Mount & Blade kaufe ich mir irgendwann im Sale.
Sniper Elite hat mir nicht gefallen, war eher ein Rückschritt.
Ansonsten ist nix dabei.
Kann alles raus.
Celeste Top Game
Werde keins vermissen, mal sehen, was nächsten Monat wegkommt.
Danke für die Info, nichts dabei was mich stört.
Werde keines der genannten vermissen. Danke für die Info. 👍🏻
Nichts davon gespielt und auch nicht vorgehabt.
Nichts nennenswertes dabei, das ich noch spielen müsste. Kann weg 🙂
Celeste fliegt raus . Schade ist echt ein gutes Spiel.
Sniper Elite Resistance war wieder gewohnt unterhaltsam. Hab es im Koop mit meinem Bruder durchgespielt.
Jetzt warte ich noch auf ein gutes Angebot um mir die Disk ins Regal stellen zu können.