Xbox Game Pass: Letzte Chance – Diese acht Spiele sind nur noch wenige Tage verfügbar

Noch bis zum 31. Juli bleibt Zeit: Acht Spiele verlassen den Xbox Game Pass und sind bald nicht mehr im Abo enthalten.

Zum 31. Juli entfernt der Xbox Game Pass insgesamt acht Spiele aus seinem Angebot. Darunter befinden sich sowohl beliebte Indie-Titel als auch große Strategie- und Actionspiele, die Abonnenten nur noch für kurze Zeit ohne Zusatzkosten spielen können.

Mit Mount & Blade II: Bannerlord, Crusader Kings III, Sniper Elite: Resistance und Celeste verlassen mehrere bekannte Titel den Dienst. Ebenfalls aus dem Katalog verschwinden Whiskerwood (Game Preview), Back to the Dawn, Rain World und My Friendly Neighborhood.

Folgende Spiele werden am 31. Juli aus dem Xbox Game Pass entfernt:

Wer eines dieser Spiele noch abschließen oder ausprobieren möchte, sollte dies bis Ende des Monats erledigen. Nach dem 31. Juli stehen die Titel ohne separaten Kauf nicht mehr über den Xbox Game Pass zur Verfügung.