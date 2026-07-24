Xbox Game Pass: Letzte Chance im Abo – Für diese 8 Spiele läuft die Zeit ab

Nur noch wenige Tage im Xbox Game Pass: Diese acht Spiele fliegen Ende Juli raus.

Zum Monatsende müssen sich Abonnenten des Xbox Game Pass von mehreren Spielen verabschieden. Insgesamt acht Titel werden am 31. Juli 2026 aus dem Katalog entfernt und stehen anschließend nicht mehr über das jeweilige Abonnement zur Verfügung.

Xbox Game Pass – Entfernungen Juli 2026

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings III

Mount & Blade II: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Wer einen der genannten Titel noch über den Xbox Game Pass spielen möchte, hat somit nur noch bis zum 31. Juli Gelegenheit dazu.