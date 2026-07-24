Xbox Game Pass: Letzte Chance im Abo – Für diese 8 Spiele läuft die Zeit ab

Zum Monatsende müssen sich Abonnenten des Xbox Game Pass von mehreren Spielen verabschieden. Insgesamt acht Titel werden am 31. Juli 2026 aus dem Katalog entfernt und stehen anschließend nicht mehr über das jeweilige Abonnement zur Verfügung.
Xbox Game Pass – Entfernungen Juli 2026
- Back to the Dawn
- Celeste
- Crusader Kings III
- Mount & Blade II: Bannerlord
- My Friendly Neighborhood
- Rain World
- Sniper Elite Resistance
- Whiskerwood
Wer einen der genannten Titel noch über den Xbox Game Pass spielen möchte, hat somit nur noch bis zum 31. Juli Gelegenheit dazu.
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nix dabei wo ich gerade zocke oder vor hatte. Gut dass ihr immer informiert, hat mich schon ein paar mal „gerettet“.
Kein Beinbruch, die kann man auch günstig im Angebot abstauben.
Nichts dabei, was mich interessiert…
kann alles raus 🙂
Passt für mich.
Es kommt ja Nachschub 😎
Werde nichts vermissen. Danke für die Erinnerung. 👍🏻