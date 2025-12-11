Xbox Game Pass: Letztes Spiel für 2025 ab heute im Abo verfügbar

Heute gibt es das letzte Spiel für das Jahr 2025 im Xbox Game Pass-Abonnement.

Ab dem 11. Dezember 2025 erweitert Bratz: Rhythm & Style das Angebot des Xbox Game Pass und steht auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung.

Der Titel kombiniert Rhythmus-Gameplay mit modischen Elementen und setzt stark auf Musik, Tanzchallenges und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt Charaktere individuell stylen, Choreografien einstudieren und in abwechslungsreichen Levels antreten, die das zentrale Gameplay um Minispiele und Wettbewerbe ergänzen.

Xbox Game Pass – Dezember 2025

11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer wird das Spiel ausprobieren?