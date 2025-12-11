Xbox Game Pass: Letztes Spiel für 2025 ab heute im Abo verfügbar

27 Autor:
Image: Depositphotos

Heute gibt es das letzte Spiel für das Jahr 2025 im Xbox Game Pass-Abonnement.

Ab dem 11. Dezember 2025 erweitert Bratz: Rhythm & Style das Angebot des Xbox Game Pass und steht auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung.

Der Titel kombiniert Rhythmus-Gameplay mit modischen Elementen und setzt stark auf Musik, Tanzchallenges und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt Charaktere individuell stylen, Choreografien einstudieren und in abwechslungsreichen Levels antreten, die das zentrale Gameplay um Minispiele und Wettbewerbe ergänzen.

Xbox Game Pass – Dezember 2025

  • 11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer wird das Spiel ausprobieren?

27 Kommentare Added

  1. Rotten 82325 XP Untouchable Star 1 | 11.12.2025 - 08:01 Uhr

    Bratzen als game 🤣 sagt mit gar nichts ✌🏻😅 vielleicht schau ik et mir ma an

    1
  2. Jabinger 61810 XP Stomper | 11.12.2025 - 08:05 Uhr

    Ich glaube trotzdem das da noch ein kleines Päckchen in den Gamepass kommt.

    0
  3. scott75 103980 XP Elite User | 11.12.2025 - 08:12 Uhr

    OG haut immer die Games raus für die Kids , finde ich gut , auch wenn sie nie wirklich anspruchsvoll sind !

    0
  4. Thagor90 6260 XP Beginner Level 3 | 11.12.2025 - 08:16 Uhr

    11. Dezember und schon das letzte Spiel? Ja wo bleiben denn die Weihnachtsüberraschungen???

    0

