Xbox Game Pass: Letztes Spiel für 2025 ab heute im Abo verfügbar

Ab dem 11. Dezember 2025 erweitert Bratz: Rhythm & Style das Angebot des Xbox Game Pass und steht auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung.
Der Titel kombiniert Rhythmus-Gameplay mit modischen Elementen und setzt stark auf Musik, Tanzchallenges und kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ihr könnt Charaktere individuell stylen, Choreografien einstudieren und in abwechslungsreichen Levels antreten, die das zentrale Gameplay um Minispiele und Wettbewerbe ergänzen.
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wer wird das Spiel ausprobieren?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bratzen als game 🤣 sagt mit gar nichts ✌🏻😅 vielleicht schau ik et mir ma an
Ich glaube trotzdem das da noch ein kleines Päckchen in den Gamepass kommt.
OG haut immer die Games raus für die Kids , finde ich gut , auch wenn sie nie wirklich anspruchsvoll sind !
11. Dezember und schon das letzte Spiel? Ja wo bleiben denn die Weihnachtsüberraschungen???