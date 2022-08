Xbox Game Pass: Lies of P erscheint zum Launch im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ein paar erste Schnappschüsse vom Xbox-Stand der Gamescom hat Aaron Greenberg kürzlich bei Twitter veröffentlicht.

Auf einem der Bilder sind auch Stationen zu Spielen zu sehen, die über den Xbox Game spielbar sind.

Wer ganz genau hinschaut, der erkennt auf dem folgenden Bild über der dritten Spielstation das Logo von Lies of P.

Damit steht fest: Lies of P wird zum Launch für Abonnenten des Xbox Game Pass spielbar sein.

