Xbox Game Pass: März 2026 startet mit zwei starken Rollenspielen

Der März beginnt für den Xbox Game Pass mit einem starken Duo, das sowohl Nostalgie als auch moderne Rollenspielkost abdeckt.

Ab dem 03. März 2026 stehen zwei markante Titel im Abo bereit und erweitern das Line‑up um klassische Fantasy und historisch geerdetes Mittelalterdrama. Beide Spiele sind für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar und gehören zu Xbox Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass.

Mit Final Fantasy III landet einer der prägenden frühen Serienteile im Game Pass. Die moderne Version bleibt dem Original treu, bringt aber zeitgemäße Präsentation und Komfortfunktionen mit. Für Fans klassischer Rollenspiele ist der Titel ein idealer Einstieg in den Monat und ein Stück JRPG‑Geschichte, das auf aktuellen Plattformen selten so zugänglich ist.

Zeitgleich erscheint Kingdom Come: Deliverance II, das die Stärken seines Vorgängers weiter ausbaut. Der Fokus liegt erneut auf historischer Authentizität, glaubwürdigen Charakteren und einem Kampfsystem, das Präzision und Timing verlangt. Die Fortsetzung setzt die Geschichte im mittelalterlichen Böhmen fort und bietet eine dichte Atmosphäre, die sich klar von klassischen Fantasy‑RPGs abhebt.

Xbox Game Pass – März 2026

03. März 2026 – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

03. März 2026 – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

