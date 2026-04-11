Xbox Game Pass: Mai 2026 – Diese neuen Spiele sind jetzt bestätigt

Der Mai 2026 bringt frischen Nachschub für den Xbox Game Pass. Erste Spiele sind bereits bestätigt, weitere könnten schon bald folgen. Wir zeigen euch alle neuen Titel im Überblick.

Der Mai 2026 bringt frischen Nachschub für den Xbox Game Pass.

Erste Spiele sind bereits bestätigt, während weitere Titel schon in den Startlöchern stehen könnten.

Wie gewohnt erweitert Microsoft das Abo mit neuen Highlights für Konsole, PC und Cloud und wir halten euch dazu immer auf dem Laufenden.

Alle neuen Xbox Game Pass-Spiele im Mai 2026

Mixtape: Nothing But the Hits – Xbox Game Pass Release: 07. Mai 2026

Mixtape: Nothing But the Hits Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Release: 07. Mai 2026

07. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Drei Freunde unternehmen an ihrem letzten gemeinsamen Abend ein letztes großes Abenteuer. Durchspiele ein Mixtape der Erinnerungen, begleitet vom Soundtrack einer ganzen Generation.

Call of the Elder Gods – Xbox Game Pass Release: 12. Mai 2026

Call of the Elder Gods Spielgenre: Puzzle- & Ratespiele

Puzzle- & Ratespiele Release: 12. Mai 2026

12. Mai 2026 Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Irgendetwas ist an der Miskatonic University falsch. Seine Studentin Evangeline Drayton leidet unter unvorstellbaren Träumen über ein vor gut einem Jahrzehnt entdecktes Artefakt, während Professor Harry Everhart versucht, die Schatten an den Rändern seiner Wahrnehmung zu ignorieren.

Forza Horizon 6 – Xbox Game Pass Release: 19. Mai 2026

Forza Horizon 6 Spielgenre: Renn- & Flugspiele

Renn- & Flugspiele Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Auf dem Horizon-Festival werdet ihr zur Rennlegende, indem ihr die beeindruckenden Landschaften Japans am Steuer von mehr als 550 realen Autos entdeckt.

Subnautica 2 – Xbox Game Pass Release: TBA

Subnautica 2 Spielgenre: Action & Adventure

Action & Adventure Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S

Subnautica 2 ist ein Abenteuer zum Überleben unter Wasser, das in einer komplett neuen, unbekannten Meereswelt stattfindet. Es ist das nächste Kapitel im Universum von Subnautica, entwickelt von Unknown Worlds.

Für wen lohnt sich der Game Pass im Mai bisher?

Der Mai 2026 zeigt jetzt schon, warum sich ein Abo weiterhin lohnt:

Für Racing-Fans: Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 Für Rätsel-Spieler: Call of the Elder Gods

Call of the Elder Gods Für Abenteurer: Mixtape und Subnautica 2

Die Day 1-Veröffentlichungen machen den Monat besonders stark – ihr könnt unterschiedliche Genres ausprobieren, ohne zusätzliche Kosten.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

Der Mai bringt jetzt schon eine spannende Mischung aus neuen Releases und möglichen Überraschungen. Besonders spannend bleibt, welche weiteren Spiele Microsoft noch ankündigt.

Welche Spiele zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten im Mai bisher?

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