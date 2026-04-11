Xbox Game Pass: Mai 2026 – Diese neuen Spiele sind jetzt bestätigt

Der Mai 2026 bringt frischen Nachschub für den Xbox Game Pass.
Erste Spiele sind bereits bestätigt, während weitere Titel schon in den Startlöchern stehen könnten.
Wie gewohnt erweitert Microsoft das Abo mit neuen Highlights für Konsole, PC und Cloud und wir halten euch dazu immer auf dem Laufenden.
Alle neuen Xbox Game Pass-Spiele im Mai 2026
Mixtape: Nothing But the Hits – Xbox Game Pass Release: 07. Mai 2026
Mixtape: Nothing But the Hits
- Spielgenre: Action & Adventure
- Release: 07. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox One, Xbox Series X|S
Drei Freunde unternehmen an ihrem letzten gemeinsamen Abend ein letztes großes Abenteuer. Durchspiele ein Mixtape der Erinnerungen, begleitet vom Soundtrack einer ganzen Generation.
Call of the Elder Gods – Xbox Game Pass Release: 12. Mai 2026
Call of the Elder Gods
- Spielgenre: Puzzle- & Ratespiele
- Release: 12. Mai 2026
- Plattformen: PC, Xbox Series X|S
Irgendetwas ist an der Miskatonic University falsch. Seine Studentin Evangeline Drayton leidet unter unvorstellbaren Träumen über ein vor gut einem Jahrzehnt entdecktes Artefakt, während Professor Harry Everhart versucht, die Schatten an den Rändern seiner Wahrnehmung zu ignorieren.
Forza Horizon 6 – Xbox Game Pass Release: 19. Mai 2026
Forza Horizon 6
- Spielgenre: Renn- & Flugspiele
- Release: 19. Mai 2026
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S
Auf dem Horizon-Festival werdet ihr zur Rennlegende, indem ihr die beeindruckenden Landschaften Japans am Steuer von mehr als 550 realen Autos entdeckt.
Subnautica 2 – Xbox Game Pass Release: TBA
Subnautica 2
- Spielgenre: Action & Adventure
- Plattformen: Handheld, PC, Xbox Series X|S
Subnautica 2 ist ein Abenteuer zum Überleben unter Wasser, das in einer komplett neuen, unbekannten Meereswelt stattfindet. Es ist das nächste Kapitel im Universum von Subnautica, entwickelt von Unknown Worlds.
Für wen lohnt sich der Game Pass im Mai bisher?
Der Mai 2026 zeigt jetzt schon, warum sich ein Abo weiterhin lohnt:
- Für Racing-Fans: Forza Horizon 6
- Für Rätsel-Spieler: Call of the Elder Gods
- Für Abenteurer: Mixtape und Subnautica 2
Die Day 1-Veröffentlichungen machen den Monat besonders stark – ihr könnt unterschiedliche Genres ausprobieren, ohne zusätzliche Kosten.
Xbox Game Pass Ultimate
- 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
- 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate *Partnerlink
Xbox Game Pass Core
- 3 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
- 6 Monate Xbox Game Pass Core *Partnerlink
Der Mai bringt jetzt schon eine spannende Mischung aus neuen Releases und möglichen Überraschungen. Besonders spannend bleibt, welche weiteren Spiele Microsoft noch ankündigt.
Welche Spiele zählen zu euren Xbox Game Pass-Favoriten im Mai bisher?
Das könnte euch auch interessieren:
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für mich bisher im Mai nur Forza Horizon 6 interessant. Freue mich mega darauf. ❤️
Danke für die Übersicht. 💚
Das Cthulhu Spiel ist was für mich
Mixtape schaue ich mir mal an. Hört sich ganz interessant an
Forza Horizon 6 wird eines der Highlights diesen Monat bzw. des gesamten Jahres, mal sehen wie Subnautica wird.
Freu mich schon auf Mixtape, da werd ik sicher Spaß haben 😅 Forza wird auf jeden Fall och direkt gespielt ✌🏻 danke für die Übersicht
FH6 ist bereits gekauft.. von dem her, Subnautica lohnt sich am ehesten für mich
Ich wusste gar nicht das Call of the Elder Gods der Nachfolger von Call of the Sea ist. Echt genial, fantastisches Game. Das wird auch gespielt Auch Mixtape: Nothing But the Hits ist interessant. Das Highlight bietet natürlich Forza Horizon 6. Man, da freue ich mich drauf🥰🥰🥰
Wieder ein starker Monat.
Überragender Monat mal wieder …
#4reiterderapokalypse
Ich werde Mixtape auf jedenfall ausprobieren