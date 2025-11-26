Xbox Game Pass: Maus & Tastatur + Touch-Steuerung für Hunderte Games

Xbox erweitert die Unterstützung für Eingabemethoden und macht das Spielen auf verschiedenen Geräten noch flexibler. Auf Xbox- und Windows-Geräten können USB-Maus & Tastatur in ausgewählten Spielen, Apps und bei der Navigation genutzt werden.
Für Spieler auf Mobilgeräten steht Xbox Touch Control bereit und ermöglicht ein komplett controllerfreies Spielerlebnis. Aktuell unterstützen mehr als 130 Spiele Maus und Tastatur im Cloud Gaming, während über 230 Spiele mit Touch-Steuerung im Cloud Gaming verfügbar sind – so habt ihr mehr Optionen als je zuvor.
Einige Titel bieten sogar eigene Touch-Layouts oder individuell angepasste Overlays, die speziell auf das Gameplay des jeweiligen Spiels abgestimmt sind. Probiert es einfach aus!
Neu hinzugefügt
Maus & Tastatur
- Death Come True
- Duck Detective: The Secret Salami
- Fate Seeker 2
- For The Warp
- Great God Grove
Touch:
- Dead Space
- Dead Space 2
- Dead Space 3
- Dragon Age: Inquisition
- Grid Legends
- Immortals of Aveum
- It Takes Two
- Mass Effect: Andromeda
- Mirror’s Edge Catalyst
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2
- Tales of Kenzera: Zau
- The Outer Worlds 2
- The Sims 4
- Unravel 2
- Wild Hearts
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich nicht bei so Games wie Battlefield, man macht ja nicht ohne Grund das Crossplay aus.
wobei man die Spiele ja streamt und gerade so ballerspiele nicht unbedingt dafür geeignet sind, da dort jede Millisekunde Reaktionszeit zählt, ich denke da bist du mit dem Controller besser bedient. Das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Wobei ich trotzdem bei dir bin, das müsste als Maus/PC Spieler zählen
Da brauchts dann nur noch Mäuse, die auf dem Sofa oder auf einem Kissen funktionieren.
Bei Multiplayer werden die dann hoffentlich als PC Spieler gesehen
Jetzt muss nur noch die Cloud endlich mal gut werden 😂
Kann es sein, dass du die Cloud schon länger nicht mehr genutzt hast?
Denn die ist mittlerweile gut.
Ja, stimmt. Ist besser geworden.