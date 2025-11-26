Xbox Game Pass: Maus & Tastatur + Touch-Steuerung für Hunderte Games

Xbox macht ernst: Maus & Tastatur + neue Touch-Steuerung für Hunderte Games jetzt spielen wie nie zuvor!

Xbox erweitert die Unterstützung für Eingabemethoden und macht das Spielen auf verschiedenen Geräten noch flexibler. Auf Xbox- und Windows-Geräten können USB-Maus & Tastatur in ausgewählten Spielen, Apps und bei der Navigation genutzt werden.

Für Spieler auf Mobilgeräten steht Xbox Touch Control bereit und ermöglicht ein komplett controllerfreies Spielerlebnis. Aktuell unterstützen mehr als 130 Spiele Maus und Tastatur im Cloud Gaming, während über 230 Spiele mit Touch-Steuerung im Cloud Gaming verfügbar sind – so habt ihr mehr Optionen als je zuvor.

Einige Titel bieten sogar eigene Touch-Layouts oder individuell angepasste Overlays, die speziell auf das Gameplay des jeweiligen Spiels abgestimmt sind. Probiert es einfach aus!

Neu hinzugefügt

Maus & Tastatur

Death Come True

Duck Detective: The Secret Salami

Fate Seeker 2

For The Warp

Great God Grove

Touch:

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dragon Age: Inquisition

Grid Legends

Immortals of Aveum

It Takes Two

Mass Effect: Andromeda

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Tales of Kenzera: Zau

The Outer Worlds 2

The Sims 4

Unravel 2

Wild Hearts