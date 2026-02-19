Xbox Game Pass: Mehr Belohnungen, mehr Vorteile, mehr Gründe zu spielen

Microsoft rückt den Xbox Game Pass mit zwei frischen Trailern ins Rampenlicht – und beide zeigen, wie stark das Abo inzwischen auf ein ganzes Ökosystem aus Belohnungen, Vorteilen und stetig wachsenden Inhalten setzt.
Statt nüchterner Feature-Auflistungen präsentieren die Videos eine Mischung aus Lifestyle, Komfort und spielerischem Fortschritt.
Im ersten Trailer steht der Kreislauf aus Spielen, Verdienen und Einlösen im Mittelpunkt. Quests bringen Punkte, Punkte bringen Prämien, und wer Ultimate oder Premium nutzt, bekommt zusätzliche exklusive Aufgaben.
Selbst Einkäufe im Store werfen Punkte ab, während Rabatte je nach Mitgliedschaftsstufe variieren.
Der zweite Trailer schlägt einen anderen Ton an. Hier geht es um die Vorteile, die viele Nutzer im Alltag übersehen. Mit dem überarbeiteten Benefits Hub soll es leichter werden, Deals, Ingame-Boni und wechselnde Aktionen zu entdecken. Der Trailer inszeniert den Game Pass als stetig gefüllte Schatzkammer, die sich mit jedem Login ein Stück weiter öffnet.
Beide Videos machen deutlich, wie sehr Microsoft den Game Pass als Gesamtpaket versteht: nicht nur als Spielebibliothek, sondern als dauerhaftes Belohnungs- und Vorteilssystem, das Spieler über Konsole, PC und Cloud hinweg begleitet.
Mehr Punkte sammeln gut und schön, aber Sobald GP Premium vom Preis ziemlich erhöht wird bin ich definitiv weg… Bestes Angebot momentan
NOCH
Rein von den Punkten, schafft man ca. 10€ pro Monat derzeit ohne große Probleme bei Ultimate die kannst du ansammeln und den Gamepass dann deutlich günstiger bekommen. Immer noch teurer als Premium aber nur noch ca. 40€. Aber man könnte abwechselnd den Ultimate und dann im nächsten Jahr Premium holen, der Premium im 2. Jahr ist mehr oder weniger gratis bzw. 13€, durch die ganzen Prämien aus Ultimate, dann mit den Premium Prämien im 3. Jahr den Ultimate wieder etwas reduzieren. Oder du holst dir Spiele davon und setzt ein Jahr aus, weil du die ganzen Aktionen gekauft hast, viele Top Spiele gibt es schon für 5-10€ sind zwar alle ein bisschen älter, macht ja aber nix.
3 monate 40€ ist okay find ich.
Preis Leistung ist immernoch unschlagbar, aber die letzte Preiserhöhung war halt schon ganz schön saftig.
Also ich spiele immer noch nach Lust und Laune und nicht auf Zwang iwelche Rewards zu verpassen. Das ist echt noch mal das toppen von Gamerscorejägern.
Das sind nur Mechaniken um noch mehr Leute zu binden, am Ende haste auf dem Handy zwanzig oder dreißig Bonusapps, von Aldi bis Xbox bis Zalando.
Wenn das Rewardsprogramm wenigstens kostenlos wäre und man sich so den Pass erspielen könnte aber nee am Ende bezahlt man nur noch drauf.
Im Laufe der Zeit wurde alles bei MS schlechter.
Ja. Vor allem die Kommentare auf deren Fanseiten. 😉
Selektive Wahrnehmung incoming?
gut finde ich, dass die Rewards allgeim gehalten sind und es egal ist was du spielst. Vorher war es noch eine tägliche Aufgabe, einen Erfolg in einem Gamepass-Spiel zu erspielen. Das fand ich auch extrem nervig.
Das mit den Erfolgen freischalten war wirklich lästig. Da hat man sich richtig unter Druck gesetzt gefühlt
Stimmt das war nervig
Hab immer den ultimate mit rewards geholt. Geht jetzt aber nicht mehr. Also kauf ich nei eneba
Gute Entscheidung 👍
Extrem dreist diese Trailer. Erst vorgestern, hat man einfach die Punktpreise erhöht. Dazu sind die nur noch 3 Monate immer gültig.
Was ist nur drei Monate gültig? Ja der Umrechnungskurs der Punkte is verändert worden
Er hat nicht ganz Unrecht, mit dem Verfall des Guthabens.
Wenn man Punkte für z.B. 5 euro einlöst, dann ist das Guthaben nur 3 Monate gültig.
Das kann man aber ganz einfach umgehen, in dem man die Punkte sammelt und erst einlöst, sofern man sie wirklich braucht.
Das is aber nit neu mit den 90 Tagen 😅 ✌🏻 gibt et schon seit Jahren
Das habe ich ja auch nicht geschrieben, sondern nur wie man es ganz simple umgehen kann.
Okay, wußte ich nicht, danke👍
Man kann nicht mehr sammeln? Muss also spätestens nach 3 MOnaten die Punkte ausgeben? Das ist ja echt kacke….
Nein sammeln geht.Aber wenn du jetzt punkte umwandelst in 5 Euro ,hast du nur 90 Tage Zeit ,diese 5 Euro auszugeben denn sonst verfällt der Betrag.
achso….also kann ich auch zb 200€ sammeln und sobald ich die umgewandelt habe, habe ich 90 Tage Zeit die Kohle auszugeben, ansonsten wars das? Ok wenn das so ist….dann geht das ja noch..
Ja genau 👍
Gut dann geht das ja….man löst ja eh erst ein wenn man es auch braucht….dümmer wäre es wenn die Punkte die man sammelt nach 90 Tagen verfallen, das wäre wirklich assi
Ja das wäre mist.
Sowas passiert eigentlich nur, wenn man die Autoeinlösung an hat. Mir ist da auch schon Kohle flöten gegangen. Deshalb habe ich es sofort wieder ausgestellt.
Die Rewards zu sammeln lohnt sich echt. Ich habe da schon so viel Guthaben rausgeholt
Komm mal aus Deinem grünen Softspot. Damals hat es sich gelohnt. Damals hast Du 10% auf Deine Einkäufe bekommen, auf alle.
Zusätzlich gab es Punchcards, welches man mit den 10% kombinieren konnte.
Aber jetzt? Geht gor nix mehr.
Klasse ich bin wunschlos glücklich.
Mir wäre lieber die würden den ganzen Bonus Quatsch entfernen und den Preis dafür auf max. 5-10 Euro im Monat beschränken.
Immer her mit den Punkten 😁. Ich mag das XBox Ökosystem einfach 🤘🏼
Anstatt uns mit immer komplexeren Quests und Punktesystemen bei der Stange zu halten, sollten sie lieber in die Qualität der First Party Titel investieren. Das ganze System mit den Microsoft Rewards wurde ohnehin schon mehrfach generft, sodass man sich das Abo kaum noch vernünftig erspielen kann. Für mich wirkt das eher wie ein Versuch, die Spielzeit Statistiken künstlich aufzublähen, damit die Investoren zufrieden sind.