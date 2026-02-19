Xbox Game Pass: Mehr Belohnungen, mehr Vorteile, mehr Gründe zu spielen

Microsoft rückt den Xbox Game Pass mit zwei frischen Trailern ins Rampenlicht – und beide zeigen, wie stark das Abo inzwischen auf ein ganzes Ökosystem aus Belohnungen, Vorteilen und stetig wachsenden Inhalten setzt.

Statt nüchterner Feature-Auflistungen präsentieren die Videos eine Mischung aus Lifestyle, Komfort und spielerischem Fortschritt.

Im ersten Trailer steht der Kreislauf aus Spielen, Verdienen und Einlösen im Mittelpunkt. Quests bringen Punkte, Punkte bringen Prämien, und wer Ultimate oder Premium nutzt, bekommt zusätzliche exklusive Aufgaben.

Selbst Einkäufe im Store werfen Punkte ab, während Rabatte je nach Mitgliedschaftsstufe variieren.

Der zweite Trailer schlägt einen anderen Ton an. Hier geht es um die Vorteile, die viele Nutzer im Alltag übersehen. Mit dem überarbeiteten Benefits Hub soll es leichter werden, Deals, Ingame-Boni und wechselnde Aktionen zu entdecken. Der Trailer inszeniert den Game Pass als stetig gefüllte Schatzkammer, die sich mit jedem Login ein Stück weiter öffnet.

Beide Videos machen deutlich, wie sehr Microsoft den Game Pass als Gesamtpaket versteht: nicht nur als Spielebibliothek, sondern als dauerhaftes Belohnungs- und Vorteilssystem, das Spieler über Konsole, PC und Cloud hinweg begleitet.