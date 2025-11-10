Xbox Game Pass: Mehr Day-One-Spiele als je zuvor – und es werden immer mehr

Xbox Game Pass auf Wachstumskurs: Microsoft plant über 75 Day-One-Releases im Jahr 2026. Doch wie viele hat das Abo die Jahre davor geliefert? Hier gibt es die Antworten!

Der Xbox Game Pass steht vor einem weiteren großen Wachstumsschub. Nach einer deutlichen Produktionssteigerung im Jahr 2025 plant Microsoft, im kommenden Jahr über 75 Day-One-Releases in den Abo-Dienst zu bringen.

Damit setzt das Unternehmen seine Strategie fort, den Game Pass als zentrale Plattform für neue Spieleveröffentlichungen zu etablieren.

Ein Rückblick auf die Entwicklung des Game Pass seit 2018 zeigt, wie stark der Dienst in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Unter Berücksichtigung der Zahlen ohne Xbox-Ports, v1.0-Versionen und Free-to-Play-Titel zeichnet sich ein klarer Trend ab: Xbox steigert kontinuierlich den Anteil an Spielen, die direkt zum Start im Abo verfügbar sind.

Xbox Game Pass – Day One Veröffentlichungen – Historie

2018 – 9

2019 – 17

2020 – 32

2021 – 52

2022 – 65

2023 – 44

2024 – 39

2025 – 51 bisher

Nicht berücksichtigt: Xbox-Ports, v1.0-Versionen und Free-to-Play-Titel

Bis Ende 2025 dürfte die Marke von 65+ Day-One-Titeln erreicht werden – ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Xbox Game Pass.

Doch im Jahr 2026 will Microsoft dieses Angebot noch weiter ausbauen und Spielern eine noch größere Auswahl an sofort verfügbaren Neuerscheinungen bieten. Erstmals sollen mindestens 75 neue Spiele direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement enthalten sein!

Der Xbox Game Pass entwickelt sich somit zunehmend zu einem der wichtigsten Zugpferde im Xbox-Ökosystem und zu einem zentralen Faktor in Microsofts langfristiger Gaming-Strategie.