Xbox Game Pass: Mehr Day-One-Spiele als je zuvor – und es werden immer mehr

Der Xbox Game Pass steht vor einem weiteren großen Wachstumsschub. Nach einer deutlichen Produktionssteigerung im Jahr 2025 plant Microsoft, im kommenden Jahr über 75 Day-One-Releases in den Abo-Dienst zu bringen.
Damit setzt das Unternehmen seine Strategie fort, den Game Pass als zentrale Plattform für neue Spieleveröffentlichungen zu etablieren.
Ein Rückblick auf die Entwicklung des Game Pass seit 2018 zeigt, wie stark der Dienst in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Unter Berücksichtigung der Zahlen ohne Xbox-Ports, v1.0-Versionen und Free-to-Play-Titel zeichnet sich ein klarer Trend ab: Xbox steigert kontinuierlich den Anteil an Spielen, die direkt zum Start im Abo verfügbar sind.
Xbox Game Pass – Day One Veröffentlichungen – Historie
- 2018 – 9
- 2019 – 17
- 2020 – 32
- 2021 – 52
- 2022 – 65
- 2023 – 44
- 2024 – 39
- 2025 – 51 bisher
- Nicht berücksichtigt: Xbox-Ports, v1.0-Versionen und Free-to-Play-Titel
Bis Ende 2025 dürfte die Marke von 65+ Day-One-Titeln erreicht werden – ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Xbox Game Pass.
Doch im Jahr 2026 will Microsoft dieses Angebot noch weiter ausbauen und Spielern eine noch größere Auswahl an sofort verfügbaren Neuerscheinungen bieten. Erstmals sollen mindestens 75 neue Spiele direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement enthalten sein!
Der Xbox Game Pass entwickelt sich somit zunehmend zu einem der wichtigsten Zugpferde im Xbox-Ökosystem und zu einem zentralen Faktor in Microsofts langfristiger Gaming-Strategie.
Masse heißt nicht sofort Klasse..Es gibt auch viele Day one Spiele die einfach nur schlecht sind..Und das sind leider einige..Dann doch weniger ist oft mehr und natürlich bessere Qualität…
Finde ich persönlich auch, es gibt immer tolle kleine Indie Titel, aber die meisten sind nix.
Der Game Pass ist einfach ein Gamechanger. Tolles Abo auch für 27 Euro. 🙂
Der Xbox Game Pass ist einfach unschlagbar -) mehr Spiele, mehr Vielfalt und sofortiger Zugriff auf Neuerscheinungen, während Playstation Plus da einfach nicht mithalten kann.
Wenn man das mit dem grotten schlechten Abo von der PS vergleicht. Ist PlayStation Plus echt enttäuschend. Man zahlt monatlich für mittelmäßige Spiele, mickrige Rabatte und Features, die längst Standard sein sollten. Während andere Dienste echte Highlights liefern, gibt’s hier nur aufgewärmte Reste. Für das, was geboten wird, ist „Plus“ schon fast ironisch.
Der Xbox Game Pass spielt einfach in einer deutlich höheren Liga. 😉
Am Pc ist der GamePass zum Glück noch erschwinglich. Nutze ihn hauptsächlich für die MS Games. Trotzdem schließe ich mich einigen Rednern vor mir an. Klasse statt Masse wäre vielleicht besser, obwohl dies natürlich auch eine subjektive Einschätzung ist.
Microsoft setzt weiterhin stark auf den Xbox Game Pass und veröffentlicht immer mehr Spiele direkt zum Release im Abo. Besonders in den letzten Monaten ist die Zahl der Day-One-Titel deutlich gestiegen, was den Service für viele Spieler noch attraktiver macht.
Für meinen Geschmack konzentriert sich MS zu sehr auf den Gamepass und zu wenig auf die eigene Hardware.
Nur noch Gamepass,Gamepass und nochmal Gamepass.
Die Konsole an sich, wird komplett vernachlässigt. Aber alles wird teurer. Good Job MS !
Wenn ich dann jetzt überlege wieviel Zeit ich prozentual in diese Games gesteckt habe, ist es vor allem in den letzten 12 Monaten fast alles an meinem Geschmack vorbei gegangen.